Так полюбил, что захотел научиться лепить: в доме какой украинки Пикассо открыл для себя вареники

Мало кто знает, но всемирно известный художник Пабло Пикассо любил украинские вареники. Более того, они настолько ему понравились, что он научился их лепить.

О том, при каких условиях Пабло Пикассо полюбил вареники и научился их лепить, пишет Украинский институт национальной памяти.

В доме какой художницы Пикассо научился лепить вареники?

Александра Экстер – известная кубофутуристка и сценограф, которая в своем парижском доме сочетала европейский авангард с украинским бытом. Алиса Коонен и режиссер Александр Таиров, которые часто наведывались к ней в гости, были поражены этим гармоничным сочетанием.

Александра Экстер / Фото Association Alexandra Exter

В ее доме рядом с работами Жоржа Брака, Пабло Пикассо и Фернана Леже были украинские ковры, рушники и кувшины. Также кухня оставалась традиционно украинской. Вместе с Экстер всегда путешествовала ее домработница Настя, которая угощала гостей варениками в поливных мисках и борщом.

Экстер также дружила с Пикассо и Леже, которые тоже не раз бывали в ее доме. Именно здесь они впервые по-настоящему оценили украинскую кухню. Вареники настолько пришлись им по вкусу, что впоследствии оба даже овладели искусством их лепки.

Кто одел Пикассо в вышиванку?

Как пишет издание "Украинки", первой официальной женой Пикассо была украинка Ольга Хохлова. Именно она подарила и одела художника в вышиванку.

Вместе с этим она приобрела для него элегантный смокинг и котелок, пытаясь сделать мужчину настоящим светским денди. Пикассо не сопротивлялся таким изменениям и даже получал удовольствие от роскошного наряда.

Пикассо в вышиванке / Архивное фото

Правда друзья художника упрекали художника за это и заявляли, что женившись он изменился и превратился в настоящего буржуа.

Работами какой еще украинской художницы восхищался Пикассо?