Куда исчез Пан Роман и кто скрывался за маской самого популярного "дедушки" в Украине

Еще в 2022 году украинский сегмент интернета разорвал Пан Роман – вымышленный персонаж, которому характерна особая набожность и легкий юмор. И до сих пор он остается популярным.

Персонажа создал Роман Чихаривский – писатель и блогер. Как появился культовый персонаж и чем занимается сейчас создатель Романа – рассказывает 24 Канал.

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Кто такой Пан Роман

Роман Чихаривский еще в 2021 году начал снимать шуточные видео о неком Пане Романе, однако в первоочередном варианте он был священником. После начала полномасштабного вторжения Роман несколько месяцев не создавал видео, но все же вернулся к творчеству. "Новый" Пан Роман уже был обычным набожным галичанином, противником разврата и пытался разобраться в IT-сфере. Эффект старения Роман создавал с помощью масок в Snapchat.

Блог Романа быстро набрал популярность и уже осенью 2022 года он выпустил хит "Сила покаяния", который даже напевал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Пан Роман – "Сила покаяния": смотрите видео

Однако творчество Романа Чихаривского оценили не все. Одним из его крупнейших оппонентов является львовский священник УГКЦ Юстин Бойко, который называет Романа антирелигиозным и проявлением зла.

Впоследствии в разговоре с BirdInFlight Чихаривский сказал, что образ Романа его утомил и он выгорел, однако продолжал создавать новый контент. Однако за последние 3 месяца на странице Романа в TikTok появилось только одно видео – в мае.

Однако Роман Чихаривский вместе с Олексой Мельником работают над "Галицко-Галицким подкастом".

Галицко-галицкий подкаст: смотрите видео

Очевидно, Роман Чихаривский сейчас пытается сосредоточиться на других направлениях деятельности, однако не исключено, что мы еще увидим контент от господина Романа.