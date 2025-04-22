20 лет назад украинец мог стать Папой Римским: кто это был и почему не сложилось

В течение нескольких следующих недель в Ватикане начнется конклав – таинственный процесс выбора нового Папы Римского, который станет преемником Франциска. Во все годы процессы голосования сопровождают немало интересных деталей.

В апреле 2005 года после похорон папы Иоанна Павла II начался процесс выборов нового понтифика. Среди фаворитов на должность был украинец. Больше об этом рассказывает 24 Канал.

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Кто мог стать папой в 2005 году

В 1978 году Иоанн Павел II стал первым за более 400 лет папой, который не был итальянцем. Более того – первым славянином, который возглавил католическую церковь. Избрание польского кардинала Папой во время Холодной войны, когда Восточная Европа была под влиянием СССР – было довольно сильным шагом со стороны коллегии кардиналов.

Иоанн Павел II вошел в историю как реформатор церкви, ведь он стал первым, кто признал ошибки церкви и реабилитировал казненных во время инквизиции. Так как и сейчас, 20 лет назад конклав был не только выбором нового Папы, но и оценкой пути, которым уже идет церковь.

Всего в апреле 2005 года было 16 потенциальных претендентов на престол Святого Петра. И одним из них был глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар. Он пользовался большим авторитетом среди кардиналов, ведь был чрезвычайно образованным и эрудированным.



Любомир Гузар / Фото УКУ

Кроме того, кандидатуру Гузара поддерживали те кардиналы, которые выступали против целибата для католического духовенства. Дело в том, что в УГКЦ священники имеют право на брак, а в католической церкви духовенство всех уровней обязано соблюдать целибат.

Однако были и противники такой кандидатуры. Немало кардиналов не хотели вновь избирали понтификом славянина. Более того, Гузар был главой УГКЦ, которая живет по византийскому, а не латинскому обряду, то же в случае избрания ему бы нужно было менять обряд.

Поэтому компромиссной фигурой на конклаве стал декан избирательной коллегии Йозеф Ратцингер, который более известен как Папа Бенедикт XVI. Через 8 лет он отрекся от престола, но в конклаве 2013 года Любомир Гузар уже не мог участвовать, потому что достиг 80-летнего возраста. Кардиналам за 80 не разрешено участвовать в выборах нового Папы Римского.