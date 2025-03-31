Об этом знают единицы: реклама этого фильма стоила больше, чем его съемки

В киноиндустрии бывают случаи, когда затраты на рекламную кампанию превышают стоимость производства ленты. Один из самых известных примеров – культовый фильм "Парк Юрского периода" Стивена Спилберга.

Когда Universal Pictures готовилась к выходу этого фильма, студия сделала ставку на масштабную рекламную кампанию. На ее проведение потратили 68 миллионов долларов, передает 24 Канал.

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Окупились ли расходы на фильм "Парк Юрского периода"

В мире киноиндустрии маркетинг играет не меньшую роль, чем сам фильм. Иногда расходы на рекламу настолько высоки, что даже превышают бюджет съемок. Один из самых ярких примеров – культовый фильм "Парк Юрского периода" Стивена Спилберга.

"Парк Юрского периода": смотрите трейлер

Кинокомпания Universal Pictures не пожалела средств на продвижение ленты, потратив на рекламу 68 миллионов долларов, тогда как бюджет самого фильма составил 60 миллионов. Это стало беспрецедентным случаем, когда маркетинговая кампания обошлась дороже производства картины.

Впрочем, такая стратегия себя оправдала. Фильм стал мировым хитом, собрав более 1 миллиарда долларов в прокате, а его популярность не угасает до сих пор.

Что известно о фильме "Парк Юрского периода"

Сюжет "Парка Юрского период" разворачивается вокруг миллиардера Джона Хэммонда, который создает на отдаленном острове уникальный парк развлечений с клонированными динозаврами. Перед открытием он приглашает группу экспертов – палеонтолога Алана Гранта, палеоботаника Элли Сеттлер и математика Яна Малкольма – оценить безопасность аттракциона.

Однако из-за саботажа сотрудника, пытающегося похитить эмбрионы динозавров, система безопасности выходит из строя. Хищные динозавры вырываются на свободу, и герои вынуждены бороться за выживание, пытаясь выбраться с острова.

К слову, не каждый знает, но все фильмы Квентина Тарантино между собой связаны. Сначала это заметили поклонники, а в 2017 году режиссер таки подтвердил эти догадки.