Коли Universal Pictures готувалася до виходу цього фільму, студія зробила ставку на масштабну рекламну кампанію. На її проведення витратили 68 мільйонів доларів, передає 24 Канал.

Дивіться також Помітили лише одиниці: у "Гаррі Поттері" знайшли приховану інтимну сцену

Чи окупилися витрати на фільм "Парк Юрського періоду"

У світі кіноіндустрії маркетинг відіграє не меншу роль, ніж сам фільм. Іноді витрати на рекламу настільки високі, що навіть перевищують бюджет зйомок. Один із найяскравіших прикладів – культовий фільм "Парк Юрського періоду" Стівена Спілберга.

"Парк Юрського періоду": дивіться трейлер

Кінокомпанія Universal Pictures не пошкодувала коштів на просування стрічки, витративши на рекламу 68 мільйонів доларів, тоді як бюджет самого фільму склав 60 мільйонів. Це стало безпрецедентним випадком, коли маркетингова кампанія обійшлася дорожче за виробництво картини.

Втім, така стратегія себе виправдала. Фільм став світовим хітом, зібравши понад 1 мільярд доларів у прокаті, а його популярність не згасає й досі.

Що відомо про фільм "Парк Юрського періоду"

Сюжет "Парку Юрського період" розгортається навколо мільярдера Джона Хеммонда, який створює на віддаленому острові унікальний парк розваг із клонованими динозаврами. Перед відкриттям він запрошує групу експертів – палеонтолога Алана Гранта, палеоботаніка Еллі Сеттлер та математика Яна Малкольма – оцінити безпеку атракціону.

Однак через саботаж співробітника, що намагається викрасти ембріони динозаврів, система безпеки виходить з ладу. Хижі динозаври вириваються на свободу, і герої змушені боротися за виживання, намагаючись вибратися з острова.

До слова, не кожен знає, але усі фільми Квентіна Тарантіно між собою пов'язані. Спершу це помітили шанувальники, а у 2017 років режисер таки підтвердив ці здогадки.