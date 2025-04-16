Красные писанки в тарелке с землей: какие пасхальные традиции до сих пор сохраняются на Юге Украины
- На Юге Украины сохраняются пасхальные традиции, связанные с памятью об отсутствующих и умерших родственниках, в частности оставляют угощение возле иконы для тех, кто не смог быть за столом.
- Символическая тарелка с землей и посеянным овсом, в которую кладут красные писанки, является частью традиции, символизирующей воскресение и память о предках, и находится на столе до поминального понедельника.
В Украине существует очень много традиций, которые связаны с Пасхой. Часто они отличаются в разных регионах.
В южных регионах Украины до сих пор живы древние пасхальные обычаи, связанные с памятью об отсутствующих и умерших родственниках. Об этом пишет 24 Канал.
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В чем заключается традиция
В некоторых селах на Юге родственникам, которые не смогли быть за праздничным столом, оставляли кусочек кулича и три пасхальных яйца. Их заворачивали в полотенце и клали возле иконы. Если в течение сорока дней после Пасхи этот человек возвращался домой, его угощение вручали лично. Если нет – передавали нуждающимся.
Украинцы сохраняют свои традиции / Фото Pexels
Еще один уникальный обычай – символическая тарелка с землей и посеянным овсом. В нее клали красные писанки - по количеству умерших в семье. Ростки овса символизировали воскресение, а писанки – память о предках.
Такая тарелка стояла на столе до поминального понедельника, когда семьи шли на кладбище почтить родных.
Ранее Евгений Клопотенко рассказал о традициях, что пасху нельзя выпекать в пятницу, а только в четверг или субботу.