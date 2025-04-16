В южных регионах Украины до сих пор живы древние пасхальные обычаи, связанные с памятью об отсутствующих и умерших родственниках. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также "Поразили всех": как писала писанки Леся Украинка и ее родные

В чем заключается традиция

В некоторых селах на Юге родственникам, которые не смогли быть за праздничным столом, оставляли кусочек кулича и три пасхальных яйца. Их заворачивали в полотенце и клали возле иконы. Если в течение сорока дней после Пасхи этот человек возвращался домой, его угощение вручали лично. Если нет – передавали нуждающимся.



Украинцы сохраняют свои традиции / Фото Pexels

Еще один уникальный обычай – символическая тарелка с землей и посеянным овсом. В нее клали красные писанки - по количеству умерших в семье. Ростки овса символизировали воскресение, а писанки – память о предках.

Такая тарелка стояла на столе до поминального понедельника, когда семьи шли на кладбище почтить родных.

Ранее Евгений Клопотенко рассказал о традициях, что пасху нельзя выпекать в пятницу, а только в четверг или субботу.