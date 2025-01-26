Десятки тысяч пчел летают с QR-кодами: как они выглядят и зачем это вообще нужно – фото
Мир вокруг нас кажется нам уже якобы давно изученным, однако это не совсем так. Поэтому ученые решили воплотить необычный эксперимент, чтобы изучить больше пчел и их поведение.
Необычный эксперимент воплотили ученые в штате Пенсильвания в США. Зачем это понадобилось и как это повлияет на дальнейшие исследования – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.
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Зачем пчелам QR-коды
Ученые пометили QR-кодами более 32 000 пчел на 6 пасеках в течение весны и лета 2024 года. На входах в ульи они установили сенсорные камеры, которые круглосуточно отслеживали движения помеченных пчел.
Метки с QR-кодами прикрепили на спины насекомых. Преимущество такого способа исследования заключается в том, что позволяет наблюдать за пчелами и изучать их жизнь без вмешательства и препятствий для самих насекомых.
Ученым удалось выяснить, что абсолютное большинство полетов пчел длятся всего от 1 до 4 минут. Цель таких полетов – проверить погоду или опорожниться. Однако все же некоторые пчелы рискуют вылетать на 2 часа или даже дольше. В общем такое длительное отсутствие наблюдали у 34% меченых пчел. Ученые говорят, что такие полеты часто происходили в периоды, когда количество цветов было ограничено, то же насекомым приходилось тратить больше времени для того, чтобы добыть пищу.
Пчелы с QR-кодами / Фото Университета Пенсильвании
Исследователи говорят, что прежде всего их исследования будут иметь большой вклад в развитие органического пчеловодства. Например, один из первых выводов – при сооружении пасеки нужно учитывать, что у пчел в любом случае пища должна быть доступной на определенных расстояниях. Также исследования могут помочь лучше изучить поведение самих насекомых.
С учетом того, что в США также сейчас продолжаются испытания новых роботизированных пчел, не исключено, что эти исследования могут также быть использованы для улучшения робокомах.