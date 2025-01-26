Десятки тысяч пчел летают с QR-кодами: как они выглядят и зачем это вообще нужно – фото

Мир вокруг нас кажется нам уже якобы давно изученным, однако это не совсем так. Поэтому ученые решили воплотить необычный эксперимент, чтобы изучить больше пчел и их поведение.

Необычный эксперимент воплотили ученые в штате Пенсильвания в США. Зачем это понадобилось и как это повлияет на дальнейшие исследования – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

Интересно В США создали новых роботизированных пчел, которые способны опылять растения и не только

Зачем пчелам QR-коды

Ученые пометили QR-кодами более 32 000 пчел на 6 пасеках в течение весны и лета 2024 года. На входах в ульи они установили сенсорные камеры, которые круглосуточно отслеживали движения помеченных пчел.

Метки с QR-кодами прикрепили на спины насекомых. Преимущество такого способа исследования заключается в том, что позволяет наблюдать за пчелами и изучать их жизнь без вмешательства и препятствий для самих насекомых.

Ученым удалось выяснить, что абсолютное большинство полетов пчел длятся всего от 1 до 4 минут. Цель таких полетов – проверить погоду или опорожниться. Однако все же некоторые пчелы рискуют вылетать на 2 часа или даже дольше. В общем такое длительное отсутствие наблюдали у 34% меченых пчел. Ученые говорят, что такие полеты часто происходили в периоды, когда количество цветов было ограничено, то же насекомым приходилось тратить больше времени для того, чтобы добыть пищу.



Пчелы с QR-кодами / Фото Университета Пенсильвании