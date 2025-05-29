Прорыв в переработке пластика: ученые научились разлагать его с помощью влаги из воздуха
- Ученые разработали экологический метод разложения ПЭТ-пластика, что использует влагу из воздуха вместо токсичных химикатов и высоких температур.
- Этот способ может стать прорывом в борьбе с пластиковым загрязнением, поскольку обычный ПЭТ-пластик почти не разлагается в природе.
Ученые разработали экологичный способ разложения ПЭТ-пластика. Вместо токсичных химикатов и высоких температур новый метод использует влагу из воздуха.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.
Смотрите также Неожиданная причина бессонницы: ученые обнаружили, что может влиять на качество сна
Чем интересен новый метод переработки пластика
Новый метод переработки ПЭТ-пластика базируется на катализаторе из молибдена и активированного угля. Он эффективно расщепляет полимерные связи.
Главное преимущество метода – использование влажности воздуха для преобразования фрагментированного пластика в полезные мономеры, которые можно применять в промышленности.
Использование влаги воздуха позволяет нам отказаться от объемных растворителей, уменьшить энергопотребление и избежать использования агрессивных химических веществ, что делает процесс чище и экологичнее,
– ведущий автор исследования Навин Малик.
Ученые разработали новый способ переработки пластика / Фото Unsplash (иллюстративное)
Основные результаты исследования:
- ПЭТ превращается в терефталевую кислоту, которая является основным строительным блоком пластмасс;
- единственный побочный продукт – ацетальдегид, который можно использовать в промышленности;
- отсутствие токсичных химикатов и минимальное энергопотребление делают этот метод чище традиционных способов переработки пластика.
Заметим, что обычный ПЭТ-пластик почти не разлагается в природе, со временем образуя опасные микро- и нанопластики, отравляющие воду и вредят экосистемам. Предложенный метод может стать настоящим прорывом в борьбе с пластиковым загрязнением и изменить подход к переработке отходов.
К слову, в Германии разработали технологию превращения пластиковых отходов в нити для 3D-печати. Таким образом удалось утилизировать почти 2 миллиона тонн мусора.