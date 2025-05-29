Прорыв в переработке пластика: ученые научились разлагать его с помощью влаги из воздуха

Ученые разработали экологичный способ разложения ПЭТ-пластика. Вместо токсичных химикатов и высоких температур новый метод использует влагу из воздуха.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Чем интересен новый метод переработки пластика

Новый метод переработки ПЭТ-пластика базируется на катализаторе из молибдена и активированного угля. Он эффективно расщепляет полимерные связи.

Главное преимущество метода – использование влажности воздуха для преобразования фрагментированного пластика в полезные мономеры, которые можно применять в промышленности.

Использование влаги воздуха позволяет нам отказаться от объемных растворителей, уменьшить энергопотребление и избежать использования агрессивных химических веществ, что делает процесс чище и экологичнее,

– ведущий автор исследования Навин Малик.

Ученые разработали новый способ переработки пластика / Фото Unsplash (иллюстративное)

Основные результаты исследования:

ПЭТ превращается в терефталевую кислоту, которая является основным строительным блоком пластмасс;

единственный побочный продукт – ацетальдегид, который можно использовать в промышленности;

отсутствие токсичных химикатов и минимальное энергопотребление делают этот метод чище традиционных способов переработки пластика.

Заметим, что обычный ПЭТ-пластик почти не разлагается в природе, со временем образуя опасные микро- и нанопластики, отравляющие воду и вредят экосистемам. Предложенный метод может стать настоящим прорывом в борьбе с пластиковым загрязнением и изменить подход к переработке отходов.

К слову, в Германии разработали технологию превращения пластиковых отходов в нити для 3D-печати. Таким образом удалось утилизировать почти 2 миллиона тонн мусора.