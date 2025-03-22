"Украинцы – не русские": эта фраза еще в 2008 году прозвучала в известном голливудском фильме

Один из первых громких месседжей о том, что "украинцы – это не русские", прозвучал на больших экранах еще 16 лет назад. Это произошло в фильме "Перевозчик 3" с Джейсоном Стейтемом в главной роли.

Главная героиня Валентина, роль которой исполнила Наталья Рудакова, резко реагирует на предположение главного героя о сходстве украинцев и русских. Она четко дает понять, что украинцы – отдельный народ со своей идентичностью, передает 24 Канал.

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Как в "Перевозчике 3" указали, что украинцы и русские – разные

В фильме "Перевозчик 3", который вышел на экраны еще в 2008 году, прозвучала фраза, которая сегодня звучит особенно символично. В одной из сцен главная героиня Валентина четко заявляет, что "украинцы – это не русские".

В "Перевозчике 3" прозвучала знаковая для украинцев фраза: смотрите отрывок из фильма

Это прозвучало в ответ на реплику персонажа Джейсона Стэтхэма, который предположил сходство между украинцами и русскими. В ответ зрители услышали жесткую и однозначную фразу, подчеркивающую отдельную национальную идентичность украинцев.

Я не из России. Я – украинка! Мы разные с ними,

– говорит героиня в фильме.

Что известно о фильме "Перевозчик 3"

"Перевозчик 3" – это третья часть известной франшизы, где главную роль снова исполняет Джейсон Стейтем. На этот раз герой ленты, Фрэнк Мартин, мечтает о спокойной жизни, но вынужден взяться за новое задание.

Он должен доставить в Одессу Валентину – дочь украинского министра охраны окружающей среды, которую похитили преступники, чтобы шантажом получить разрешение на вывоз токсичных отходов в Украину.

Заметим, что несмотря на то, что в фильме поднимается тема экологии и упоминается Украина, никакого политического подтекста картина не несет.

К слову, соавтор "Теории большого взрыва" Чак Лорри рассказал, что персонаж Пенни мог быть совсем другим. По его словам, он сожалеет, что в начале сериала она была наполнена стереотипами о "глупых блондинках".