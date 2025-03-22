Головна героїня Валентина, роль якої виконала Наталія Рудакова, різко реагує на припущення головного героя про схожість українців та росіян. Вона чітко дає зрозуміти, що українці – окремий народ зі своєю ідентичністю, передає 24 Канал.

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Як у "Перевізнику 3" вказали, що українці та росіяни – різні

У фільмі "Перевізник 3", який вийшов на екрани ще у 2008 році, пролунала фраза, яка сьогодні звучить особливо символічно. В одній зі сцен головна героїня Валентина чітко заявляє, що "українці – це не росіяни".

У "Перевізник 3" прозвучала знакова для українців фраза: дивіться уривок з фільму

Це прозвучало у відповідь на репліку персонажа Джейсона Стетхема, який припустив схожість між українцями та росіянами. У відповідь глядачі почули жорстку та однозначну фразу, що підкреслює окрему національну ідентичність українців.

Я не з Росії. Я – українка! Ми різні з ними,

– каже героїня у фільмі.

Що відомо про фільм "Перевізник 3"

"Перевізник 3" – це третя частина відомої франшизи, де головну роль знову виконує Джейсон Стейтем. Цього разу герой стрічки, Френк Мартін, мріє про спокійне життя, але змушений взятися за нове завдання.

Він має доставити до Одеси Валентину – доньку українського міністра охорони довкілля, яку викрали злочинці, щоб шантажем отримати дозвіл на вивезення токсичних відходів в Україну.

Зауважимо, що попри те, що у фільмі порушується тема екології та згадується Україна, жодного політичного підтексту картина не несе.

До слова, співавтор "Теорії великого вибуху" Чак Лоррі розповів, що персонаж Пенні міг бути зовсім інакшим. За його словами, він шкодує, що на початку серіалу вона була наповнена стереотипами про "дурних білявок".