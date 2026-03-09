История девушки, которую он помнил всю жизнь: кто был самой первой любовью Тараса Шевченко

В жизни Тараса Шевченко было немало женщин, которые вдохновляли его на творчество, но первая любовь поэта появилась еще в родном селе. Эта история стала одной из самых трогательных страниц его биографии.

Тарас Шевченко имел чрезвычайно чувствительную и эмоциональную натуру, поэтому влюблялся часто, рассказывается в фейсбуке Движение "За язык". Однако судьба раз за разом лишала его семейного счастья и взаимной любви, о которой он мечтал всю жизнь.

Кто был первой любовью Тараса Шевченко?

Первой любовью Шевченко считают Оксану Коваленко, о которой он вспоминал в известном стихотворении "Мені тринадцятий минало...". Девушка была на три года моложе и жила по соседству.



Первая любовь Тараса Шевченко / фото "На скрижалях"

Однако их чувства не имели продолжения: юного Тараса забрали сопровождать господина Энгельгардта в Вильно, где он и остался учиться. Прошло 14 лет, прежде чем уже свободный Шевченко после обучения в Петербурге и Академии художеств вернулся в родную Кирилловку.

За то время Оксана вышла замуж за крестьянина Карпа Сороку из соседнего села. У супругов родилось семеро детей, но до взрослого возраста дожили только четверо – сын Евдоким и дочери Параска, Варвара и Феодосия, рассказывает ученый Алексей Дедуш в своем фейсбуке.

В начале 20 века их единственный сын Евдоким вместе с семьей переселился в село Боголюбовка в Акмолинской области (сейчас территория Казахстана). Это поселение в конце 19 века основали преимущественно украинские переселенцы. Со временем часть семьи начала менять фамилию Сорока на Сорокин, а потомки постепенно ассимилировались.

