История девушки, которую он помнил всю жизнь: кто был самой первой любовью Тараса Шевченко
- Первой любовью Тараса Шевченко считают Оксану Коваленко, упомянутую в стихотворении "Мені тринадцятий минало".
- Их чувства не имели продолжения, поскольку Шевченко забрали сопровождать господина Энгельгардта, а Оксана вышла замуж за Карпа Сороку.
В жизни Тараса Шевченко было немало женщин, которые вдохновляли его на творчество, но первая любовь поэта появилась еще в родном селе. Эта история стала одной из самых трогательных страниц его биографии.
Тарас Шевченко имел чрезвычайно чувствительную и эмоциональную натуру, поэтому влюблялся часто, рассказывается в фейсбуке Движение "За язык". Однако судьба раз за разом лишала его семейного счастья и взаимной любви, о которой он мечтал всю жизнь.
Кто был первой любовью Тараса Шевченко?
Первой любовью Шевченко считают Оксану Коваленко, о которой он вспоминал в известном стихотворении "Мені тринадцятий минало...". Девушка была на три года моложе и жила по соседству.
Первая любовь Тараса Шевченко / фото "На скрижалях"
Однако их чувства не имели продолжения: юного Тараса забрали сопровождать господина Энгельгардта в Вильно, где он и остался учиться. Прошло 14 лет, прежде чем уже свободный Шевченко после обучения в Петербурге и Академии художеств вернулся в родную Кирилловку.
За то время Оксана вышла замуж за крестьянина Карпа Сороку из соседнего села. У супругов родилось семеро детей, но до взрослого возраста дожили только четверо – сын Евдоким и дочери Параска, Варвара и Феодосия, рассказывает ученый Алексей Дедуш в своем фейсбуке.
В начале 20 века их единственный сын Евдоким вместе с семьей переселился в село Боголюбовка в Акмолинской области (сейчас территория Казахстана). Это поселение в конце 19 века основали преимущественно украинские переселенцы. Со временем часть семьи начала менять фамилию Сорока на Сорокин, а потомки постепенно ассимилировались.
