Сначала кетчуп был не томатным: из чего на самом деле делали этот популярный соус
- Сначала кетчуп был создан в Китае из рыбных внутренностей, соевых бобов и мясных субпродуктов, а не из томатов.
- Томатный кетчуп появился в США в 19 веке, где его производство стабилизировалось благодаря добавлению уксуса и сахара.
История приготовления кетчупа достигает древних времен. Поэтому происходит он еще из имперского Китая, а изготавливали его сначала не из томатов. Дело в том, что этот популярный соус делали из довольно нетрадиционных продуктов: рыбных внутренностей, соевых бобов, мясных субпродуктов.
Откуда был распространен кетчуп в Америку и из чего на самом деле готовили его в первые времена, рассказывается в издании History.
Читайте также Властелин 80 городов и тысяч сел: кого из украинцев называли "некоронованным королем Руси"
Какова история создания кетчупа?
Популярный для нас соус кетчуп на основе томатов был изобретен только в 1812 году. Дело в том, что до этого период его готовили полностью без помидоров, а его предшественником на самом деле был ферментированный рыбный соус из Китая.
Помидоры в Южную Америку были завезены из Англии в 1500-х годах, но их не употребляли в пищу еще в течение веков, ведь люди считали их ядовитыми – из-за того, что кислота помидоров вымывала из свинцово-оловянных тарелок в пищу.
- В общем первые упоминания о кетчупе были задокументированы еще в 300 году до нашей эры в виде ферментированных паст, которые изготавливали из рыбных внутренностей, мясных субпродуктов и соевых бобов.
- Этот рыбный соус носители южного диалекта называли "ге-тчап" или "ко-чеуп". Его было довольно легко хранить во время океанских путешествий, а потому пасты начали распространяться торговыми путями в Индонезию и Филиппины. А в начале 1700-х годов британские торговцы полюбили эту соленую приправу.
Таким образом, в кулинарных книгах 18 века можно было найти этот соус уже в различных интерпретациях: из мидий, грибов, устриц, грецких орехов, лимонов и даже фруктов, например слива и персики.
Обычно кетчуп вываривали до такой консистенции, которая была похожа на сироп, или оставляли на длительное время с солью. Через такие процессы конечный продукт получался довольно концентрированный. Например, для кетчупа из мидий нужно было использовать около 100 устриц, 3 пинты белого вина и лимонную цедру с мускатным цветом и гвоздикой.
Когда кетчуп стал томатным?
Этот соус начали готовить из помидоров именно в США, хотя ранний рецепт томатного кетчупа был также создан в Великобритании. Поэтому первая популярность этой пасты началась в 19 веке, говорится в Smithsonian magazine.
Ее широко распространяли почти во всех регионах США, а вкус и цвет томатного кетчупа буквально добавляли остроты некоторым однообразным блюдам в то время.
Зато в США производство томатного кетчупа активно развернулось в конце 19 века. Сначала продукт был далек от современного: соус в бутылочках быстро ферментировался или портился.
Ситуацию изменили добавление уксуса как природного консерванта, а впоследствии и сахар, что стабилизировал вкус и продлил срок хранения. В таком виде кетчуп и стал массовым продуктом, а настоящую популярность ему принес бренд Heinz.
Почему киви раньше не существовало?
Киви раньше имело название "китайский крыжовник", а возник он в Китае. С началом холодной войны первое название стало довольно проблемным для продаж на западных рынках.
Таким образом новозеландская компания решила изменить название для того, чтобы решить проблемы с продвижением фрукта и избавиться от политических ассоциаций. Поэтому в 1959 году фрукт назвали "киви", в честь местной птицы.
И после переименования фрукт стал довольно популярным на западных рынках. А потом киви превратилось из экзотического фрукта в обычный продукт.