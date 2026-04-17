Сначала кетчуп был не томатным: из чего на самом деле делали этот популярный соус

История приготовления кетчупа достигает древних времен. Поэтому происходит он еще из имперского Китая, а изготавливали его сначала не из томатов. Дело в том, что этот популярный соус делали из довольно нетрадиционных продуктов: рыбных внутренностей, соевых бобов, мясных субпродуктов.

Откуда был распространен кетчуп в Америку и из чего на самом деле готовили его в первые времена, рассказывается в издании History.

Какова история создания кетчупа?

Популярный для нас соус кетчуп на основе томатов был изобретен только в 1812 году. Дело в том, что до этого период его готовили полностью без помидоров, а его предшественником на самом деле был ферментированный рыбный соус из Китая.

Помидоры в Южную Америку были завезены из Англии в 1500-х годах, но их не употребляли в пищу еще в течение веков, ведь люди считали их ядовитыми – из-за того, что кислота помидоров вымывала из свинцово-оловянных тарелок в пищу.

В общем первые упоминания о кетчупе были задокументированы еще в 300 году до нашей эры в виде ферментированных паст, которые изготавливали из рыбных внутренностей, мясных субпродуктов и соевых бобов.

Этот рыбный соус носители южного диалекта называли "ге-тчап" или "ко-чеуп". Его было довольно легко хранить во время океанских путешествий, а потому пасты начали распространяться торговыми путями в Индонезию и Филиппины. А в начале 1700-х годов британские торговцы полюбили эту соленую приправу.

Таким образом, в кулинарных книгах 18 века можно было найти этот соус уже в различных интерпретациях: из мидий, грибов, устриц, грецких орехов, лимонов и даже фруктов, например слива и персики.

Обычно кетчуп вываривали до такой консистенции, которая была похожа на сироп, или оставляли на длительное время с солью. Через такие процессы конечный продукт получался довольно концентрированный. Например, для кетчупа из мидий нужно было использовать около 100 устриц, 3 пинты белого вина и лимонную цедру с мускатным цветом и гвоздикой.

Когда кетчуп стал томатным?

Этот соус начали готовить из помидоров именно в США, хотя ранний рецепт томатного кетчупа был также создан в Великобритании. Поэтому первая популярность этой пасты началась в 19 веке, говорится в Smithsonian magazine.

Ее широко распространяли почти во всех регионах США, а вкус и цвет томатного кетчупа буквально добавляли остроты некоторым однообразным блюдам в то время.

Зато в США производство томатного кетчупа активно развернулось в конце 19 века. Сначала продукт был далек от современного: соус в бутылочках быстро ферментировался или портился.

Ситуацию изменили добавление уксуса как природного консерванта, а впоследствии и сахар, что стабилизировал вкус и продлил срок хранения. В таком виде кетчуп и стал массовым продуктом, а настоящую популярность ему принес бренд Heinz.

