Сеть восхитила песня Stromae "Papaoutai": под нее танцуют, а она – о геноциде в Руанде

За последние несколько недель в сети новую популярность приобрел трек "Papaoutai" бельгийского исполнителя Stromae. Большинство людей не прибегают к переводу песни и танцуют под нее, но на самом деле в словах этой песни заложено много боли.

Новая версия песни "Papaoutai" в жанре Afro Soul уже дебютировала на 168 месте в чарте Spotify, пишет Newsweek. С каждым днем она охватывает все большую аудиторию, которые веселятся под нее и записывают яркие видеоролики, однако эта песня – об отсутствии отца.

О чем на самом деле песня Stromae "Papaoutai"?

Первый трек артиста вышел еще в 2013 году. Певец посвятил его отцу, который погиб во время геноцида в Руанде. В словах этой песни заложена боль ребенка, который не знает, почему нет ее папы, и почему он не рядом с ней.

Отец бельгийского певца был родом из Руанды, его не стало в 1994 году. Мальчик рос без папы и даже не имел возможности с ним поговорить или попрощаться. После "Papaoutai" – это не только личная трагедия исполнителя, но и тысячи детей, которые потеряли своих родителей.

Многие люди не задумываются над смыслом песни, потому что ее ритм – заставляет танцевать. А еще французский знают не все поклонники артиста, однако перевод заставит загрустить каждого.

Стромае в Papaoutai делает одну жестокую вещь. Он возвращает взрослому человеку детскую боль. Какое-то такое отчаяние, что в конце концов умножается в силу. А эти африканские песни будто создают фундамент и масштаб, которой в оригинальной версии не было. И это уже не просто болезненный вопрос брошенного ребенка "папа где ты". Это голос веков и поколений одного этноса, который бьет прямо в сердце,

– написала в своей фейсбук-посте Мария Бурмака.

Впрочем, новая версия трека, вероятно, создана с помощью искусственного интеллекта. Однако это не помешало ей собрать 1, 29 миллиона прослушиваний за первую неделю. Сейчас она уже собрала 14 миллионов прослушиваний по всему миру. Эта популярность привела к тому, что песню использовали при любой первой возможности в тиктоке, в частности, известные звезды.

Пользователи снимают видеоролики под грустную песню: смотрите видео

Перевод песни Stromae – Papaoutai

Dites-moi d'où il vient,

Скажите мне, откуда он родом,

Enfin je saurais où je vais,

Тогда я наконец-то понял бы, куда мне идти.

Maman dit que lorsqu'on cherche bien,

, Мама говорит, что если хорошо поискать,

On finit toujours par trouver,

То всегда найдешь его,



Elle dit qu'il n'est jamais très loin,

, Она говорит, что он всегда рядом,

Qu'il part très souvent travailler,

Что ему приходится много работать.

Maman dit "travailler c'est bien,

Мама говорит: "Работать – это хорошо,

Bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai?"

Гораздо лучше, чем быть в плохой компании, не так ли?"

Où t'es papa où t'es?

Где ты, папа, где ты?

Où t'es papa où t'es?

Где ты, папа, где ты?

Où t'es papa où t'es ?

Где ты, папа, где ты?

Où t'es où t'es où papa, où t'es ?

Где ты, где ты, где ты, где ты, где ты, папа, где ты?

Песня Stromae "Papaoutai": смотрите видеоклип

Что известно о геноциде в Руанде?

События в Ньянзе стали одними из самых жестоких проявлений геноцида в Руане. В течение 90 дней погибло примерно 800 тысяч человек. Это были преимущественно представители этнического меньшинства тутси и умеренных хуту.

Во время геноцида 1994 года военизированные формирования хуту вместе с гражданскими убивали тутси: мужчин, женщин и детей. Убийства прекратились через 100 дней, когда войска Патриотического фронта Руанды разгромили повстанцы хуту, которые установили контроль над страной. Геноцид в Руанде оставил глубокие раны в обществе и боль тысячи детей, которые потеряли родителей и близких.

