Несмотря на масштаб фигуры, Николай Дилецкий остается малоизвестным широкой общественности, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukrainian Live Org.

Читайте также Невероятно умная или развратная: какой была самая могущественная женщина Древней Греции и кто она

О нем редко вспоминают, однако он повлиял на музыкальную культуру нескольких поколений. Уже сейчас интерес к национальной истории и культурному наследию растет, поэтому фигура Дилицкого заслуживает значительно большего внимания.

Что нужно знать о Николае Дилецком?

Николай Дилецкий – ведущий украинский композитор, чем биография сохранилась лишь фрагментарно. По предположению исследователей, он родился около 1650 года в Киеве, а завершил свой путь ориентировочно в 1723 году на территории Москвы или Смоленска.

О ранних годах Дилецкого почти ничего не известно. Только установлено, что он получил образование в Виленской иезуитской академии. На протяжении своей жизни художник работал регентом и преподавателем церковного пения в тогдашней Восточной Европе – в Вильнюсе, Киеве, Смоленске, Петербурге и Москве.

В истории украинского музыкального искусства Дилецкий занимает как автор фундаментального трактата "Мусикийская грамматика", что существует в нескольких редакциях и языковых версиях, созданных в период между 1675 и 1681 годами. Автор изложил подробно основы музыкальной теории и композиции, а также описал принципы нового украинского многоголосного партесного пения, пришедшего на смену одноголосной церковной практике.

Рукописное изображение трактата Дилецкого / Фото из Википедии

Николай Дилецкий был одним из самых ярких представителей жанра партесного хорового концерта a capella. Его творчество сочетает национальные традиции и европейские музыкальные влияния. Композитор создавал произведения для масштабных хоровых коллективов и небольших камерных ансамблей.

В наследии Дилецкого – несколько Литургий, многочисленные партесные концерты. В 2012 году нашли еще 36 ранее неизвестных партесных концертов для четырехголосного хора, что существенно расширило представление о его творчестве.

Композитор заложил основы национальной школы искусства пения, которая имела большое практическое значение для развития хоровой культуры. Его идеи и методы способствовали формированию целой плеяды певцов, регетов и композиторов второй половины XII – начала XVIII века. Именно поэтому фигуру Николая Дилецкого сравнивают с ролью Баха в истории немецкой музыкальной культуры.

Чем известен Николай Лысенко?

Николай Лысенко родился 22 марта 1842 года на Полтавщине и написал более 250 музыкальных произведений и записал около 1 500 народных песен. Лысенко создал духовный гимн Украины "Боже, Великий, Единый" и 10 опер, 120 камерно-вокальных произведений и 40 хоровых.

Что еще стоит прочитать?