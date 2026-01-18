Например, в Древней Греции была женщина, которая имела значительные полномочия и власть. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Кем была самая могущественная женщина Древней Греции?

Самой могущественной женщиной Древней Греции считается Аспасия Милетская. Она родилась на территории современной Турции и в Атен прибыла как иностранка, но быстро получила авторитет.

Она имела хорошее образование и завоевывала расположение людей благодаря своей красоте и уму. Женщина дважды была замужем. Сначала она была любовницей известного политика Перикла, который оставил жену и женился на ней, но скоро умер. Ее второй муж Лисикл тоже прожил недолго.



Аспасия дважды была вдовой / Фото Википедия

Аспасия отрыла философский центр, куда приходили мужчины, чтобы посоветоваться с ней. Нередко они брали своих жен с собой. Она спорила с Сократом, который был постоянным посетителем этого заведения.

Не был ли этот центр борделем?

Издание "Украинки" пишет, что в то время были слухи, что на самом деле интеллектуальный центр также имел славу борделя. Аспасия якобы удерживала женщин легкого поведения, которые предоставляли соответствующие услуги.

Кроме этого, предполагают, что она сама могла этим заниматься.

