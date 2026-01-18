Попри масштаб постаті, Микола Дилецький залишається маловідомим широкому загалу, пише 24 Канал з посиланням на Ukrainian Live Org.

Читайте також Неймовірно розумна чи розпусна: якою була наймогутніша жінка Стародавньої Греції та хто вона

Про нього рідко згадують, проте він вплинув на музичку культуру кількох поколінь. Вже зараз інтерес до національної історії й культурної спадщини зростає, тому постать Дилицького заслуговує на значно більшу увагу.

Що треба знати про Миколу Дилецького?

Микола Дилецький – провідний український композитор, чим біографія збереглася лише фрагментарно. За припущенням дослідників, він народився близько 1650 року в Києві, а завершив свій шлях орієнтовно у 1723 році на території Москви чи Смоленська.

Про ранні роки Дилецького майже нічого не відомо. Лише встановлено, що він здобув освіту у Віленській єзуїтській академії. Впродовж свого життя митець працював регентом та викладачем церковного співу в тогочасній Східній Європі – у Вільнюсі, Києві, Смоленську, Петербурзі та Москві.

В історії українського музичного мистецтва Дилецький посідає як автор фундаментального трактату "Мусикійская граматика", що існує в кількох редакціях і мовних версіях, створених у період між 1675 і 1681 роками. Автор виклав детально основи музичної теорії й композиції, а також описав принципи нового українського багатоголосного партесного співу, що прийшов на зміну одноголосній церковній практиці.

Рукописне зображення трактату Дилецького / Фото з Вікіпедії

Микола Дилецький був одним з найяскравіших представників жанру партесного хорового концерту a capella. Його творчість поєднує національні традиції та європейські музичні впливи. Композитор створював твори для масштабних хорових колективів та невеликих камерних ансамблів.

У спадщині Дилецького – кілька Літургій, численні партесні концерти. У 2012 році віднайшли ще 36 раніше невідомих партесних концертів для чотириголосного хору, що суттєво розширило уявлення по його творчий доробок.

Композитор заклав основи національної школи мистецтва співу, яка мала вагоме практичне значення для розвитку хорової культури. Його ідеї та методи сприяли формуванню цілої плеяди співаків, регетів та композиторів другої половини XII – початку XVIII століття. Саме тому постать Миколи Дилецького порівнюють з роллю Баха в історії німецької музичної культури.

Чим відомий Микола Лисенко?

Микола Лисенко народився 22 березня 1842 року на Полтавщині та написав понад 250 музичних творів та записав близько 1 500 народних пісень. Лисенко створив духовний гімн України "Боже, Великий, Єдиний" та 10 опер, 120 камерно-вокальних творів і 40 хорових.

Що ще варто прочитати?