Гетман, который умело владел луком: чего не рассказывают в школе об этой исторической фигуре

Перед тем, как стать одним из самых известных гетманов Украины, Петр Конашевич-Сагайдачный получил умение умело стрелять из лука. Он делал это так ловко, что получил прозвище в войске "Сагайдачный" (происходит от слова "сагайдак, то есть футляр для стрел).

За что украинская церковь канонизировала гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного и что означает его фамилия Сагайдачный, рассказывает Православная Церковь Украины.

Читайте также Новое название уже нанесли на карты: какой украинский город хотели переименовать в Верхнеленинск

Как гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного канонизировали?

О Петре Конашевиче-Сагайдачном довольно мало известно с юных лет, но он вероятно родился в промежутке между 1 577 – 1578 годов вблизи Самбора, что на Львовщине. А его отец мог быть мелким православным шляхтичем.

Петр учился дома, но потом поступил в Острожскую академию и Львовскую братскую школу. И уже в конце XVI века он отправился на Запорожье. Там он не замедлил и получил авторитет среди казаков, что привело его к гетманству.

Сейчас ПЦУ ежегодно чтит память известного украинского гетмана, который славился успешными походами Запорожского казацкого войска против Крымского ханства, Османской империи и Московского царства.

Интересно! Именно Конашевич с 20-тысячным войском казаков в 1618 году дошел до Москвы и взял ее в осаду.

Но при жизни эта историческая фигура отличилась не только мастерством, но и тем, что защищала православную веру, поддерживала братские школы, церкви и госпитали.

Поэтому все свое имущество гетман завещал на благотворительность, в частности 1 500 золотых он передал Киевской и Львовской братским школам.

При его содействии правительство Речи Посполитой признало право украинцев на свободный выбор вероисповедания.

А еще Конашевич помогал возрождению Киевской митрополии, встречал Иерусалимского патриарха Феофана III и сопровождал его во время рукоположения украинских епископов. А тот о нем писал: "Дело было бы невозможным без поддержки господина и гетмана Петра Сагайдачного... Этот человек является искренним исповедником православной веры, за которую отдал свою жизнь".

Почему Сагайдачный и при чем здесь стрелы и лук?

Настоящая фамилия гетмана – Конашевич, а Сагайдачный – это скорее прозвище, которое он получил от запорожских казаков из-за своей ловкости. Дело в том, что он был хорошим лучником, который был вооружен сагайдаком (это лук с кожаным футляром для стрел).

Портрет Петра Конашевича-Сагайдачного из книги "Стихи на траурный погребение благородного рыцаря Петра Конашевича-Сагайдачного"

Кроме того, в разделе "История Украины" на портале Электронной библиотеки исторических книг подтверждается, что Сагайдачным Петра Конашевича назвали за исключительно искусную стрельбу из лука. А на единственном его портрете, выполненный современником, он изображен с колчаном за спиной.

Одна из самых известных битв Конашевича-Сагайдачного

В 1621 году казаки согласились выступить с поляками в битве против Турции, но при условии, что польское правительство признает права казаков, расширит реестр казачества, позволит придерживаться религиозного равноправия и поддерживать восстановление церковной иерархии.

Таким образом войско казаков в более 40 тысяч человек отправилось помочь 35-тысячной польской армии на берегу Днестра под Хотинской крепостью в битве с 250-тысячным турецко-татарским нашествием.

Когда казацкое войско двинулось от Могилева-Подольского к Хотину Петра Конашевича-Сагайдачного как раз избрали гетманом. И под его руководством было отбито 9 штурмов и осуществлена серия ночных атак.

Казаки действовали в этой битве наступательно, а потому основное бремя в этой войне легло на них. Поэтому большинство турецких атак было направлено именно против казаков.

5 недель длилась битва, в которой решающую роль сыграли казаки. В конечном итоге она закончилась поражением турецко-татарских сил.

Что известно о Конституции Пилипа Орлика?