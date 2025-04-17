Как выглядят традиционные писанки оккупированных регионов Украины и что они означают

20 апреля весь христианский мир будет отмечать один из самых больших праздников - Пасху. Однако, к сожалению, многие украинцы снова встретят этот день в российской оккупации.

Все больше людей проявляют интерес к писанкарству, особенно к традиционным орнаментам, которые использовали в регионах, которые сейчас, к сожалению, в оккупации. О традиционных писанках Луганщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины и Харьковщины расскажет 24 Канал со ссылкой на блог marceline_pysanka в TikTok.

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Блогер Виктория накануне Пасхи создала 25 писанок из каждого региона Украины. Все работы можно увидеть в ее блоге, а сегодня мы будем говорить именно об оккупированных территориях.

Херсонская область

Традиционная писанка для Херсонщины, левобережье которой, к сожалению, оккупировано, называется "48 клиньев". Выполняют ее в традиционном варианте с использованием белого, желтого, красного, зеленого и черного цветов. 48 клиньев является древним символом благосостояния, где каждый клинч символизирует деятельность человека.

Писанка Херсонщины: смотрите видео

Донецкая область

С Донетчины, где сейчас идут тяжелые бои, известна только одна традиционная писанка – "Грабельки". Писанка выполнена в белом, желтом, красном, зеленом и черном цветах.

Грабельки являются символами воды и дождя, которого так часто не хватает в степях Донетчины. В древности люди верили, что изображая грабельки можно вызвать ожидаемый дождь, чтобы был урожай.

Писанка Донетчины: смотрите видео

Харьковская область

Для писанок Харьковщины, северо-восточная часть которой все еще в оккупации, присущи черные или темно-красные цвета с использованием зеленого, желтого и белого. Одна из известных писанок – "Дубовые листья". Дарили такую писанку тем, кому желали крепкого здоровья.

Писанка Харьковщины: смотрите видео

Запорожская область

О писанкарстве на территории современной Запорожской области, большинство которой, к сожалению, оккупирована, сохранилось не много сведений. Однако точно известно, что писанки здесь писали издавна.

Одна из традиционных писанок, присуща региону – тоже "Дубовые листья", выполнила в белом, красном и черном цветах. Здесь листья дуба являются символом силы и устойчивости – как и само Запорожье.

Запорожская писанка: смотрите видео

Луганская область

В Запорожской и Луганской областях археологи пока не находили писанок. Однако в этнографических трудах о Луганщине, которая, к сожалению, почти полностью оккупирована, сохранились традиционные орнаменты. Например, писанка из Старобельского района выполнена в белом, желтом и красном цветах. Основной акцент на нем – крест. В христианстве – символ победы жизни над смертью, в древней украинской традиции – символ четырех стихий.

Писанка Луганщины: смотрите видео

Крым

В Крыму писанок не писали. Однако блогер Виктория решила поэкспериментировать и изобразить традиционный крымскотатарский орнамент Орьнек на писанке. Это довольно сложная, но удивительная работа.

Как бы выглядели писанки Крыма: смотрите видео

Как выглядят писанки других регионов Украины, можно посмотреть на странице Виктории в Tik Tok