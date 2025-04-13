Крест – стихии, грабельки – дождь: значение символов на писанке, о которых вы не догадывались

Уже в следующее воскресенье все христиане будут отмечать Пасху – праздник в честь Воскресения Иисуса Христа. В Украине традиционно по случаю этого праздника принято, в частности, писать писанки.

Писанкарство – древнее традиционное украинское искусство, которое уходит корнями еще в дохристианские времена. Что означают главные символы на писанках – рассказывает 24 Канал.

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Главные символы на писанке и их значение

Писанкарство было традиционным на всех землях, где проживали украинцы, сейчас некоторые из них за пределами Украины, однако, как на Лемковщине, эти традиции сохранились. Несмотря на региональные различия, все же для почти всех писанок были присущи общие символы и мотивы:

солнце – символ жизни и тепла, чаще всего его изображают на писанках в форме креста, восьмиугольной звезды или спирали.

дерево жизни – символ непрерывной связи между поколениями и с природой, силы рода и духовного роста.

грабельки – символ плодородия и достатка и дождя, который питает землю;

лесенка – символ духовного возвышения, связи неба и земли;

оленьи рога – символ мужества и достатка;

сорок клиньев – один из древнейших символов, который символизирует солнце и цикл года, гармонию в природе;

волны – символ воды, жизни, обновления;

цветы – символ красоты и духовной чистоты;

животные мотивы – символы силы и мужества (лошадь), благополучия и здоровья (баран), мудрости и духовной силы (олень);

крест – в христианстве является символом воскресения Христа, в дохристианские времена это был символ 4 стихий – земли, воды, огня и воздуха;

спираль – символ непрерывности жизни, цикличности природы и связи жизни и смерти;

меандры – бесконечные линии, которые являются символами вечности и считаются оберегом от зла.



Украинские писанки / Фото Pexels

Однако символика есть также и в цветах писанок. Каждый из них имеет свое значение:

красный является символом любви, энергии и жизни;

желтый – символ солнца, тепла и достатка;

зеленый – символ весны, молодости и возрождения;

черный – символ мудрости, вечности и земли;

белый – символ чистоты и духовности;

синий – символ неба и гармонии.



Цвета на писанках тоже имеют значение / Фото Pexels

По региональным признакам писанки имеют свои отличия. Например, Надднепрянщине, Слобожанщине и Таврии присущи растительные орнаменты на писанках, причиной чего является то, что основой хозяйства в этих регионах было растениеводство.

Животные мотивы более присущи для Гуцульщины, где скотоводство было основой хозяйства, ведь в горах земля не является такой плодородной, как чернозем.

Для Бойковщины были присущи больше геометрические фигуры. В то же время на Лемковщине создавали писанки отличным способом, однако там также преимущество было у геометрических фигур.