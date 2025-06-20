Ей было почти 40 лет: почему на роль Плаксивой Мирты в "Гарри Поттере" выбрали взрослую актрису
- Ширли Хендерсон, 37-летняя шотландская актриса, сыграла роль 13-летней Плаксивой Мирты в фильмах о Гарри Поттере.
- Ее выбрали из-за одной особенности.
В фильмах о Гарри Поттере немало ярких и незабываемых персонажей, но Плаксивая Мирта выделяется особенно. Мало кто знает, что в фильмах ее роль досталась вовсе не подростку.
Актрисе, которая воплотила эту 13-летнюю героиню, на момент съемок было почти 40 лет. Однако была веская причина, почему выбрали именно ее на эту роль, передает 24 Канал.
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Почему на роль Плаксивой Мирты выбрали 37-летнюю актрису
Во вселенной "Гарри Поттера" Плаксивая Мирта всего лишь 13-летняя студентка Хогвартса, которая погибла трагически молодой. Однако в фильмах ее роль сыграла 37-летняя в то время шотландская актриса Ширли Хендерсон.
Встреча Гарри Поттера и Плаксивой Мирты: смотрите видео
Кастинг-менеджеры сделали этот, на первый взгляд, необычный выбор не случайно. Хендерсон поразила создателей ленты своим характерным писклявым голосом, что прекрасно подходил к образу капризной и эмоциональной школьницы-призрака.
К слову, в фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана" есть скрытая интимная сцена в титрах. Их автор Рас Вазерелл признался, что сознательно добавил ее ради шутки.