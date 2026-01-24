"Черный город" или версия с овцами: почему Черновцы назвали именно так

Названия украинских городов часто появляются не просто так. Обычно есть несколько версий происхождения названия между которыми выбирают исследователи.

Название "Черновцы" также имеет несколько вариантов появления. Об этом пишет Википедия.

Почему Черновцы так назвали?

Среди версий, почему Черновцы назвали именно так, предполагают, что название могло пойти от старославянского слова "чернь". В то же время само слово "чернь" могло быть связано с черными укреплениями крепости, черной землей или же быть отсылкой на фамилию боярина Черного.



Черновицкий университет / Фото с сайта ЧНУ имени Федьковича

Земли, где возникло поселение, принадлежали именно ему. Черновцы иногда называют "Черным городом", поэтому название точно связано с этим. Кроме этого, есть также популярная легенда о том, что город получил название из-за разведения черных овец, однако исследователи часто отвергают ее.

Чем известны Черновцы?

Черновцы стали магнитом для туристов из-за ЧНУ имени Юрия Федьковича. Он один из старейших учебных заведений в Украине, говорится на странице университета.

Работы интерьеров, которые так поражают посетителей, выполнены венскими художниками К. Иобстом, И. Кляйном, чешским К. Свободой, буковинскими Е. Бучевским и Е. Максимовичем. Стиль зданий эклетический с мотивами византийской и романской архитектуры.

