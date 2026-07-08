Причина оказалась гениально простой: почему фигурки LEGO сделали желтыми

Желтые фигурки LEGO давно стали узнаваемым символом бренда. Однако такой выбор цвета был отнюдь не случайным.

О том, почему фигурки LEGO почти всегда желтые, рассказывает Mental Floss.

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Зачем LEGO сделала свои фигурки желтыми?

Первые минифигурки LEGO появились в 1975 году. Изначально они были довольно простыми. Имели кубическую форму, не имели лица и создавались для того, чтобы каждый мог представить персонажа по своему усмотрению. Со временем фигурки обрели лица, различные профессии и роли, однако их характерный желтый цвет остался неизменным.

В LEGO объясняли, что желтый считался максимально нейтральным цветом, который не привязывает персонажа к конкретной расовой принадлежности.

Фигурки LEGO / Фото GettyImages

Исключения появились после того, как LEGO начала выпускать лицензионные наборы. Первыми стали фигурки игроков НБА, для которых использовался реалистичный цвет кожи. С тех пор компания придает фигуркам цвет кожи только в том случае, если набор создан по мотивам фильма, сериала, игры или воспроизводит реального человека.

Во всех остальных случаях минифигурки остаются традиционно желтыми.