Не из-за зрения и не для стиля: почему на самом деле Гарри Поттер всегда носил очки

Многие поклонники истории о юном волшебнике годами считали, что очки Гарри Поттера – это лишь деталь образа. Однако настоящая причина оказалась значительно глубже и одновременно личной для автора серии книг о "мальчике, который выжил".

О том, почему Гарри Поттер носил очки, рассказала Джоан Роулинг во время пресс-конференции 2005 года.

Почему Роулинг изобразила Гарри Поттера в очках?

Писательница раскрыла, что этот элемент появился не случайно. По ее словам, в детстве она сама носила очки и часто замечала стереотип в литературе, персонажи с очками обычно были "умниками".

Это меня очень раздражало, и я хотела читать о герое, который носит очки,

– поделилась Роулинг.

Гарри Поттер / Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

Впрочем, очки Гарри Поттера имеют и символическое значение. Автор отмечала, что герой является своеобразными "глазами" истории – читатель видит события именно с его точки зрения.

Таким образом Роулинг фактически переосмыслила привычный образ героя и показала, что внешние детали не определяют характер.

Почему Гарри Поттер не исправил свое зрение с помощью магии?

Как пишет GameRant, Гарри Поттер не может улучшить свое зрение по довольно простой причине – магия не способна вылечивать проблемы со зрением. Именно поэтому он вынужден носить очки на протяжении всей истории, несмотря на существование многочисленных мощных заклинаний, которые помогают справиться с другими недугами.

Магия не может вылечить зрение / Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

Хотя определенные способы улучшения зрения все же существуют. Например, магические протезы. Один из таких имеет Аластор Муди. Его волшебный глаз позволяет видеть на большие расстояния и приближать объекты.

Кого рассматривали на роль Гарри Поттера вместо Рэдклиффа?

Создатели фильмов о Гарри Поттере долго не могли найти актера на главную роль. Студия Warner Bros. вместе с режиссером Крис Коламбус пересмотрела множество кандидатов.

Одним из фаворитов был Лиам Эйкен, который имел опыт съемок и даже получил предварительное одобрение. Однако впоследствии он потерял роль.

По словам актера, решающим стало то, что герой должен был быть британцем. В итоге роль досталась Дэниелу Рэдклиффу.