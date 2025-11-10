Откуда взялось название горы Хомяк и связано ли оно с грызунами

Названия различных географических мест в Украине имеют происхождение. Часто существует сразу несколько версий, почему то или иное место получило такое название.

Например, гора Хомяк также имеет несколько вариантов происхождения названия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Карпатский национальный природный парк.

Смотрите также Не только за мужа: почему на самом деле княгиня Ольга мстила древлянам аж 4 раза

Почему гора Хомяк имеет такое название?

Среди вариантов, почему гора называется именно Хомяк, самым популярным является тот, согласно которому, вершина напоминает спину хомяка. Некоторые туристы даже видят именно спину хомяка в тумане. Также существует версия, что название образовалось из-за округлой формы горы – подобно гнезду хомяка.



Вид с горы Хомяк / Фото Википедия

Также название иногда связывают с тем, что на склонах горы жили альпийские сурки, которых также называют хомяками. В то же время нет единой версии, с которой согласились бы все исследователи.

Сейчас гора является одной из тех, которую чаще всего выбирают туристы для восхождения.

Что известно о горе Хомяк?

Гора Хомяк имеет 1542 метра в высоту. Она расположена в юго-восточной части Украинских Карпат, говорится в Википедии. С вершины видно соседние горы и хребты: Синяк и Довбушанка, Яворник, Лиснив, за ним хребет Рокеты с Лисиной Космацкой.

Территория вблизи горы определена как лавиноопасная. Об этом свидетельствуют соответствующие предупредительные таблички на полонине под горой.

Почему Львов так назвали?