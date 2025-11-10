Звідки взялась назва гори Хом'як та чи пов'язана вона із гризунами

Назви різних географічних місць в Україні мають походження. Часто існує одразу кілька версій, чому те чи інше місце отримало таку назву.

Наприклад, гора Хом'як також має кілька варіантів походження назви. Про це пише 24 Канал із посиланням на Карпатський національний природний парк.

Чому гора Хом'як має таку назву?

Серед варіантів, чому гора називається саме Хом'як, найпопулярнішим є той, відповідно до якого, вершина нагадує спину хом'яка. Деякі туристи навіть бачать саме спину хом'яка у тумані. Також існує версія, що назва утворилась через округлу форму гори – подібно до гнізда хом'яка.



Вид із гори Хом'як / Фото Вікіпедія

Також назву іноді пов'язують із тим, що на схилах гори жили альпійські бабаки, яких також називають хом'яками. Водночас немає єдиної версії, з якою погодились би всі дослідники.

Зараз гора є однією із тих, яку найчастіше обирають туристи для сходження.

Що відомо про гору Хом'як?

Гора Хом'як має 1542 метри заввишки. Вона розташована у південно-східній частині Українських Карпат, мовиться у Вікіпедії. З вершини видно сусідні гори і хребти: Синяк і Довбушанка, Явірник, Ліснів, за ним хребет Рокети з Лисиною Космацькою.

Територія поблизу гори визначена як лавинонебезпечна. Про це свідчать відповідні попереджувальні таблички на полонині попід горою.

