Местная легенда или предположение ученых: откуда взялось название города Харьков
- Название города Харьков, по самой распространенной версии, происходит от реки Харьков, однако есть также фольклорная версия о казаке Харка.
- Харьков был первой столицей Украины с 1919 до 1934 года и считался центром конструктивизма и литературного авангарда.
Украинские города имеют разные названия, которые появились не просто так. Обычно, существует несколько вариантов происхождения.
Например, существует также несколько вариантов, почему Харьков назвали именно так. Об этом пишет Википедия.
Откуда взялось название "Харьков"?
Сейчас исследователи обсуждают несколько вариантов происхождения названия города Харьков. Самый распространенный среди них заключается в том, что областной центр назвали от реки Харьков. Она является наиболее научно обоснованной.
В то же время существует также фольклорная версия, которая популярна среди местного населения. Согласно ей, название происходит от имени первого жителя – казака Харка. По одним преданиям он – обычный казак, по другим – сотник, еще по другим вообще занимался пасекой.
Удалось установить, что поселение на месте Харькова было еще во времена бронзового века, то есть во II тысячелетии до нашей эры. Датой основания города считается 1654 год.
Харьков был столицей Украины
Харьков до сих пор считается первой столицей Украины. Город получил этот статус в 1919 и продолжал его до 1934 года, то есть 15 лет, пишет Vouge.
В этот период Харьков активно развивали, он стал настоящим центром культуры. Известно, что Харьков 1920–1930-х называют столицей конструктивизма и литературного авангарда. Однако культурный расцвет очень скоро разрушила советская власть, которая постоянно преследовала и репрессировала украинских художников.
Что известно о Холодной горе?
- Холодная гора расположена на западной окраине Харькова. Она исторически обозначает границу между городом и путями, ведущими в Полтаву и Центральную Украину.
- Относительно происхождения этого названия существует сразу несколько версий. В частности, название местности может происходить от длительного холодного воздуха, который держится дольше, чем в окружающих низинах. Климат здесь вызывает ощущение изолированности, напоминая горную местность.
- Зато, согласно другой версии, предполагают, что холод служит метафорой относительно изолированности местности и ее неспокойной природы, присущей этой местности.