Кофе уже давно перестал быть только напитком. Сегодня его активно используют в выпечке и десертах, добавляя в тесто, кремы или соусы. Заваренный кофе, растворимый эспрессо или кофейный экстракт стали важными компонентами кондитеров, которые стремятся сделать десерт насыщенным и вкусным.

Кофе делает десерты влажными, насыщенными и с особой кофейной ноткой, пишет The Washinhton Post. Даже в рецептах наших бабушек в выпечке можно найти чашку горячего кофе. И это неудивительно, потому что этот напиток действительно творит настоящее чудо с десертами.

Как кофе меняет десерты?

Профессиональные кондитеры называют кофе усилителем вкуса. Горьковатые нотки хорошо уравновешивают сахар и жир, добавляют глубины и сложности вкусовой палитре. Особенно хорошо кофе сочетается с шоколадом. Он не перебивает его, а подчеркивает, делая десерт более насыщенным. Есть несколько популярных способов добавления кофе в десерты.

Заваренный кофе или эспрессо

Этот способ считается классикой. Кофе добавляет десерту влажности, усиливает вкус и даже может заменить воду или молоко в рецептах. Темный кофе даст горьковатую нотку, а средняя обжарка – фруктовый вкус. Горячая жидкость позволяет десерту полностью раскрыть аромат.

Растворимый кофе и эспрессо-порошок

Растворимый кофе становится настоящим спасением для десертов. Он быстро растворяется и дает ровный чистый кофейный вкус. Пекари добавляют его в брауни, тирамису, кремов, ганаша и глазури.



Кофе добавляют в тирамису / Фото Freepik

Кофейный экстракт

Достаточно лишь нескольких капель кофейного экстракта, чтобы придать выпечке интенсивный аромат. Он подходит для кремов, мороженого или муссов. В качестве альтернативы можно использовать даже кофейный ликер.

Кофе способен превратить десерты в настоящие шедевры, добавляя им аромат, который сложно достичь другими способами.

К слову, Бразилия, Вьетнам и Гондурас известны как страны, поставляющие кофе низкого качества из-за масштабного производства и использования дешевой рабочей силы, пишет NV Food. Однако немецкие эксперты отметили Lavazza Espresso Italiano Cremoso и Segafredo Intermezzo как два кофе с лучшими оценками, пишет Polski Obserwator DE. Они имеют привлекательный внешний вид, аромат и вкус.

