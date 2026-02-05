Как кофе меняет вкус выпечки: 3 любимых приема пекарей, которые улучшают десерты
- Кофе придает десертам влажность, насыщенность и особую кофейную нотку, хорошо сочетаясь с шоколадом.
- Популярные способы использования кофе в десертах включают заваренный кофе, растворимый кофе и кофейный экстракт для усиления вкуса.
Кофе уже давно перестал быть только напитком. Сегодня его активно используют в выпечке и десертах, добавляя в тесто, кремы или соусы. Заваренный кофе, растворимый эспрессо или кофейный экстракт стали важными компонентами кондитеров, которые стремятся сделать десерт насыщенным и вкусным.
Кофе делает десерты влажными, насыщенными и с особой кофейной ноткой, пишет The Washinhton Post. Даже в рецептах наших бабушек в выпечке можно найти чашку горячего кофе. И это неудивительно, потому что этот напиток действительно творит настоящее чудо с десертами.
Как кофе меняет десерты?
Профессиональные кондитеры называют кофе усилителем вкуса. Горьковатые нотки хорошо уравновешивают сахар и жир, добавляют глубины и сложности вкусовой палитре. Особенно хорошо кофе сочетается с шоколадом. Он не перебивает его, а подчеркивает, делая десерт более насыщенным. Есть несколько популярных способов добавления кофе в десерты.
Заваренный кофе или эспрессо
Этот способ считается классикой. Кофе добавляет десерту влажности, усиливает вкус и даже может заменить воду или молоко в рецептах. Темный кофе даст горьковатую нотку, а средняя обжарка – фруктовый вкус. Горячая жидкость позволяет десерту полностью раскрыть аромат.
Растворимый кофе и эспрессо-порошок
Растворимый кофе становится настоящим спасением для десертов. Он быстро растворяется и дает ровный чистый кофейный вкус. Пекари добавляют его в брауни, тирамису, кремов, ганаша и глазури.
Кофе добавляют в тирамису / Фото Freepik
Кофейный экстракт
Достаточно лишь нескольких капель кофейного экстракта, чтобы придать выпечке интенсивный аромат. Он подходит для кремов, мороженого или муссов. В качестве альтернативы можно использовать даже кофейный ликер.
Кофе способен превратить десерты в настоящие шедевры, добавляя им аромат, который сложно достичь другими способами.
К слову, Бразилия, Вьетнам и Гондурас известны как страны, поставляющие кофе низкого качества из-за масштабного производства и использования дешевой рабочей силы, пишет NV Food. Однако немецкие эксперты отметили Lavazza Espresso Italiano Cremoso и Segafredo Intermezzo как два кофе с лучшими оценками, пишет Polski Obserwator DE. Они имеют привлекательный внешний вид, аромат и вкус.
Приготовление кофе в турке требует соблюдения ряда нюансов, таких как выбор зерен, помол, температура воды и использование турки.
Эксперты советуют придерживаться "золотой пропорции" кофе, которая составляет соотношение от 1:15 до 1:20 молотого кофе к воде для сбалансированного вкуса.
