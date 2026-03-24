Заметили все, но причину знают единицы: почему крышки на бутылках больше не отрываются

В супермаркетах и магазинах украинцы все чаще замечают, что крышки на пластиковых бутылках больше не отделяются полностью, а остаются прикрепленными к таре. Однако это не дизайнерское решение производителей.

О том, почему крышечки начали "привязывать" к бутылкам, объяснили в ЛКП "Администратор услуги по управлению бытовыми отходами".

Почему крышечки начали прикреплять к бутылке?

Крышечки начали прикреплять к таре в связи с новыми нормами Европейского Союза. Речь идет о требованиях директивы ЕС по одноразовому пластику, которая обязывает производителей напитков использовать так называемые "привязанные" крышечки.

Таким образом Европа пытается уменьшить негативное влияние пластиковых отходов на окружающую среду. Все потому, что крышечки являются одним из самых распространенных видов пластиковых отходов, ведь они маленькие, легко теряются и часто не попадают на переработку.

Все больше производителей прикрепляют крышечки к бутылке / Фото GettyImages

Когда же крышка остается на бутылке, ее значительно сложнее потерять. Кроме того, такая конструкция облегчает сортировку мусора.

Переход на новый формат упаковки также является частью гармонизации украинского рынка с европейскими стандартами, ведь многие производители уже работают по правилам ЕС.

"Возможно, сначала это кажется неудобным, но на практике такое простое изменение помогает уменьшить количество пластиковых отходов в окружающей среде", – отмечают в сообщении.

Насколько пластиковые крышки являются распространенным типом отходов в мире?

По данным исследования Европейской комиссии, пластиковые крышки от бутылок являются среди самых распространенных видов мусора, которые находят на побережьях. Они входят в пятерку главных загрязнителей на берегах Северного и Черного морей, а также в тройку – в Балтийском и Средиземном морях.

В частности, в Средиземном море их доля достигает до 14% от всего обнаруженного мусора. По информации Stichting De Noordzee, на побережье Северного моря в Нидерландах фиксировали от 20 до 128 крышек на каждый километр, причем более 80% из 10 004 собранных единиц происходили из упаковок для пищевых продуктов и напитков.

Пластиковые крышки – один из самых распространенных типов отходов / Фото Unsplash

В то же время организация Ocean Conservancy сообщает, что в 2023 году пластиковые крышки заняли четвертое место среди наиболее часто собираемых отходов в мире. В Северной Америке они были вторыми по распространенности, в Латинской Америке – третьими, а в Карибском регионе, Центральной и Южной Азии – пятыми.

Как из пластика можно получить водород?

Ученые из Института фундаментальных наук и Сеульского национального университета разработали новую фотокаталитическую систему, которая позволяет одновременно перерабатывать пластик и производить чистый водород. Технология предусматривает разложение пластиковых материалов на компоненты, в частности этиленгликоль и терефталевую кислоту, которые далее вступают в фотохимическую реакцию.

В результате этого процесса образуется водород, который считается одним из самых перспективных источников энергии будущего. Ключевой особенностью разработки является катализатор, размещенный на специальной полимерной сетке на границе воздуха и воды.

Такой подход позволяет избежать типичных проблем, в частности потери катализатора и нежелательных обратных реакций, снижающих эффективность. Систему уже протестировали в открытой среде: установка площадью один квадратный метр стабильно работала более двух месяцев даже с использованием морской и водопроводной воды.