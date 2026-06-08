Почему на похороны одеваются черное: этой традиции уже более 2 тысяч лет

Традиция надевать черную одежду на похороны не появилась недавно. Ее корни уходят еще во времена Древнего Рима, когда римляне надевали темные тоги, чтобы публично показать свою грусть из-за потери человека. После того, как обычай распространился в Европе, требования к одежде для родственников умершего были довольно строгими. Даже сегодня есть случаи, когда люди носят траур в течение года после смерти близкого человека.

Когда люди начали одевать черную одежду на похороны и почему особые требования впоследствии касались именно вдов, рассказывает исследовательница Элисон Петч в материале на сайте Музея Питт-Риверс при Оксфордском университете.

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Черную одежду на похоронах связывают с римлянами

История утверждает, что именно римляне в Древнем Риме носили темные тоги, известные как toga pulla, для того, чтобы публично показать печаль по умершему человеку. А когда традиция распространилась по Европе, то особую популярность приобрела в викторианскую эпоху в Великобритании.

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Тогда траурная одежда регулировалась строгими правилами этикета. Ближайшие родственники умершего должны были носить черное не только на похоронах, но и в течение года после смерти близкого человека. После этого периода одежду начинали менять другими темными цветами, в частности часто фиолетовыми или темно-зелеными и тому подобное.

Но особенно строгие требования касались вдов. Они носили так называемые "вдовьи рубашки" более года – это был черный, скрывающий тело, одежда и тяжелые вуали из черного крепа.

Как отмечает Аса Бриггс, британский социальный историк: даже на свадьбах, где только невесты носили худшие вуали, многие свадебные платья были серого или лавандового цвета, а не белого, как знак полужалобы.

Викторианский траур даже иногда критиковали за чрезмерную строгость и коммерциализацию, ведь в Великобритании существовала целая индустрия, которая специализировалась исключительно на изготовлении одежды и аксессуаров для траура.

Один из критиков описал эту эпоху в 19 веке, как "застывший и болезненный романтизм", когда демонстрация преувеличенного горя была признаком благородства.

Несмотря на то, что сегодня строгие правила почти исчезли, например ношение траурной одежды год и более, но черный цвет до сих пор остается главным символом траура и уважения к умершему.

Кто первым надел белую одежду на свадьбу?

На сегодня, кроме черной одежды на похоронах, на свадьбах тоже сформировался стандарт свадебного образа для невесты. Если до 19 века женщины могли выбирать любой цвет наряда на этот праздник, то с появлением белого свадебного платья у королевы Виктории, которая вышла замуж в 1840 году, все изменилось.

Ее платье было из кружева и шелка и стало модным эталоном, который начали подражать другие невесты. Кроме того, белый цвет после этого начал ассоциироваться с чистотой, праздничностью и началом чего-то нового.

Со временем белое платье превратилось в главный символ свадьбы и не меняется уже почти 200 лет с тех пор, хотя современные и свободные подходы к свадебному дресс-коду имеют место также.