ChatGPT вместо партнера: психолог разобралась, почему люди влюбляются в ИИ-агентов

.

Еще несколько лет назад идея "влюбиться" в чат-бота казалась сюжетом научной фантастики. Сегодня же люди все чаще делятся в соцсетях историями о том, что ChatGPT стал для них не просто помощником, а собеседником, которому они доверяют свои самые сокровенные мысли.

Почему люди начинают эмоционально привязываться к чат-ботам? Может ли ChatGPT хотя бы частично заменить живое общение, кому это грозит больше всего и где проходит грань, после которой обычное использование ИИ превращается в проблему? Эти аспекты для "24 Канала" разобрала практикующий психолог Анастасия Змага.

Почему ИИ-агент кажется идеальным собеседником?

ChatGPT не обижается, не перебивает, не отвечает "мне сейчас не до этого" и почти всегда готов поддержать разговор. Именно поэтому все больше людей начинают эмоционально привязываться к искусственному интеллекту.

Впрочем, как объясняет психолог, дело вовсе не в том, что люди влюбляются в машину. На самом деле ИИ часто удовлетворяет те психологические потребности, которые человек не может удовлетворить в отношениях с реальными людьми.

В психологии существует понятие "психологического голода". Речь идет не о еде, а о недостатке важных потребностей: признания, контакта, структуры, стимуляции, смысла и близости. Когда человек не получает этого в своей жизни, он начинает искать способ компенсировать этот дефицит.

За потребностью в близости стоит безопасность, возможность быть услышанным, почувствовать, что твои чувства разделяют. Люди не всегда могут это дать, а ИИ всегда готов взаимодействовать,

– объясняет психолог.

Именно эта предсказуемость и создает ощущение эмоционального комфорта. Человек получает ответ тогда, когда ему это нужно, может попросить совета, поддержки или даже оценки своей работы. Для многих это становится способом удовлетворить потребность в признании.

Действительно ли это любовь?

На первый взгляд может показаться, что люди действительно начинают влюбляться в чат-ботов. Однако психолог подчеркивает: в большинстве случаев здесь работает механизм психологической проекции.

Человек сам задает стиль общения, сам определяет тон разговора и в итоге получает именно те ответы, которые ожидает услышать. Из-за этого возникает иллюзия, что собеседник его идеально понимает.

Люди верят, потому что хотят верить в что-то простое. Реальные отношения сложны, над ними нужно работать, меняться самому. А здесь тебя как будто принимают просто за то, что ты есть,

– говорит эксперт.

Она добавляет, что отношения всегда требуют взаимной работы. Каждый человек смотрит на других через призму собственного опыта, собственных страхов и ожиданий. У искусственного интеллекта такого "зеркала" нет, поэтому взаимодействие кажется гораздо проще.

Несмотря на то, что искусственный интеллект способен частично компенсировать дефицит поддержки, полностью удовлетворить потребность в близости он не может.

Однако психолог отмечает, что уже существуют исследования, которые показывают пользу ИИ для людей, временно оставшихся без социальной поддержки. Особенно это касается тяжелобольных или людей, переживающих кризисные периоды, у которых нет рядом людей, кому можно довериться. Однако такая помощь должна быть структурированной.

Если это хаотичное общение – "что мне делать?" – и ты получаешь полторы тысячи вариантов ответа, это одно дело. Но сейчас искусственный интеллект уже научился помогать более структурированно, особенно когда речь идет о поиске информации или подготовке к визиту к врачу,

– говорит она.

В то же время эксперт подчеркивает: в вопросах здоровья или лечения ИИ не должен заменять специалистов. Он может помочь собрать информацию, но окончательные решения должны приниматься совместно с врачами.

Где проходит грань между пользой и опасностью?

В мире уже были случаи, когда люди заявляли о "браке" с чат-ботами или строили романтические отношения с искусственным интеллектом. Но, подчеркивает психолог, это не означает, что такая модель взаимодействия становится новой нормой. Наибольший риск возникает тогда, когда человек начинает избегать реального мира.

Моя гипотеза такова: наиболее уязвимыми являются люди, которые боятся живого контакта или испытывают трудности с близостью. Если они все больше избегают реальных отношений, то остаются в своей зоне комфорта. Здесь им безопасно, а выходить в реальную жизнь становится все труднее,

– объясняет эксперт.

Особенно насторожить должны ситуации, когда человек полностью изолируется, перестает доверять другим, убеждает себя, что мир настроен против него, а единственным безопасным собеседником становится искусственный интеллект.

По словам психолога, все больше клиентов приходят на консультации уже после общения с искусственным интеллектом. Кто-то получает предварительные объяснения своих переживаний, кто-то – готовый "диагноз", а иногда даже пошаговый план действий. В этом есть как преимущества, так и риски.

Полезными могут быть общие рекомендации: наладить режим сна, больше двигаться, питаться регулярно или обратить внимание на собственное эмоциональное состояние. Но окончательную оценку таких советов все равно нужно соотносить с реальностью.

Клиенты часто приходят и говорят: "Мне ChatGPT сказал вот это". И тогда мы вместе разбираемся: где это действительно работает, а где нет,

– рассказывает психолог.

Она убеждена, что искусственный интеллект не является врагом психологов. Наоборот – он может быть полезным инструментом, если человек не отказывается от критического мышления и не заменяет им реальное общение с людьми.

Кто больше всего рискует эмоционально привязаться к ChatGPT?

Несмотря на распространенный стереотип, что больше всего времени с чат-ботами проводят зумеры, психолог говорит: в группе риска находятся не только самые молодые пользователи. Гораздо важнее возраста являются жизненные обстоятельства человека.

Чаще всего эмоциональная связь с искусственным интеллектом формируется у тех, кто переживает одиночество, утрату или испытывает трудности с доверием к другим.

Могу сказать, что это одинокие люди. Люди, которые либо переживают утрату, либо не доверяют другим. Но в глубине этого всегда лежат одиночество и страх близости,

– пояснила психолог.

В украинских реалиях эта проблема только обострилась из-за полномасштабной войны. Многие люди потеряли близких, были вынуждены уехать за границу или оказались вдали от привычного круга общения. В таких условиях чат-бот становится тем, кто всегда доступен.

"Всегда было проще выговориться незнакомцу, которого больше никогда не увидишь. А с ИИ ты не знаешь, кто это, не видишь его, но знаешь: если попросишь поддержки, то ее получишь", – добавила Анастасия.

Активно пользоваться ИИ начинают уже подростки примерно с 15 лет. Однако чаще всего к чат-ботам обращаются люди в возрасте от 20 – 25 до 35 лет. Именно в этом возрасте люди переживают больше всего кризисов: переезды, смену работы, построение карьеры, разрывы отношений, поиск себя. Особенно это касается украинцев, которые после начала полномасштабной войны оказались за границей.

У них нет близкого круга общения, друзей, с которыми можно встретиться. Даже если рядом есть любимый человек, это другая культура, другой язык. Приходится как бы переводить свою душу, чтобы тебя поняли. А в общении с искусственным интеллектом этого делать не нужно,

– отметила Анастасия.

Она добавляет, что в своей практике замечает закономерность: люди, ведущие активную социальную жизнь, редко говорят о ChatGPT на консультациях. Но клиенты, которые переживают одиночество или испытывают трудности в близких отношениях, значительно чаще рассказывают о своих разговорах с ИИ.

Еще одна большая социальная группа в Украине – это военнослужащие. Но, по мнению психолога, военные не входят в число тех, кто рискует сформировать глубокую эмоциональную связь с ИИ-агентами.

Все, что у нас есть сейчас, – это только благодаря им. И их основная потребность сейчас – выжить. Выбраться из зоны боевых действий, сообщить родным, что они живы. В этот момент психика работает совершенно на другом уровне,

– пояснила эксперт.

В то же время она обращает внимание на другую проблему. После возвращения с фронта многим военным придется адаптироваться к мирной жизни, а их семьям – заново учиться строить отношения.

"Это будет большой вызов для Украины. Военные и гражданские после войны будут жить с разным опытом, разной психикой. Именно эта адаптация станет одним из самых сложных процессов", – говорит психолог.

Лучшая "профилактика" от рисков ИИ

Психолог подчеркивает: само по себе общение с искусственным интеллектом не является проблемой. Однако "влюбленность" в чат-бота уже нельзя назвать здоровой моделью взаимодействия.

Это не норма. Человек влюбляется в неодушевленное существо, а такие отношения не имеют развития. Они существуют только в фантазии,

– говорит эксперт.

По ее словам, больше всего к этому склонны люди с тревожным или избегающим типом привязанности. Если в реальной жизни им трудно строить близкие отношения, они могут переносить свои потребности на искусственный интеллект.

В то же время психолог предупреждает: человек, находящийся в состоянии влюбленности – независимо от того, идет ли речь о реальном человеке или об ИИ, – часто теряет способность критически оценивать ситуацию.

Именно поэтому главный совет остается простым: не искать в чат-боте замену человеческим отношениям.

Ни человек, ни машина не могут полностью удовлетворить все наши потребности. Лучшая профилактика – уделять больше внимания себе, своим потребностям и строить здоровые отношения с реальными людьми. Именно они дают ощущение безопасности, доверия, поддержки и возможность быть по-настоящему услышанным,

– резюмировала Анастасия.