Женихи копируют ее почти 200 лет: кем была женщина, которая первой выходила замуж в белом платье

На свадьбах невеста почти всегда в белом платье. Эта традиция царила не всегда, однако появилась несколько веков назад и закрепилась.

Появление таких белых платьев связывают с одной конкретной деятельницей. Об этом говорится в видео itsnotdana3.0.

Почему невесты всегда в белых платьях?

Автор видео рассказывает, что уже почти 200 лет женихи на самом деле копируют одну и ту же женщину. До 19 века замуж выходили в том, что хотели, то есть не было конкретной одежды, которая бы ассоциировалась с этим процессом.

Все изменилось, когда королева Виктория выходила замуж. Именно она выбрала для себя белое роскошное платье из кружева и шелка. С тех пор это стало определенным эталоном. Автор отмечает, что со временем меняются фасоны, однако сама концепция белого платья на свадьбу остается неизменной.

Откуда взялись белые платья на свадьбу: смотрите видео

К слову, корлева Виктория вышла замуж в 1840 году, говорится в Википедии. Она отличилась не только внедрением моды на белые свадебные платья. Королева Виктория запомнилась Великобритании одной из самых длинных стирок в истории – она длилась 63 года и семь месяцев.

Это было время, когда активно развивались технологии, а Британская империя расширялась. В историю он вошел как Викторианская эпоха – время, которое больше всего романтизируют современники.

Торт со свадьбы королевы Виктории до сих пор хранят