Несмотря на то, что во время катастрофы "Титаника" погибло более 1500 человек, на месте трагедии не найдено ни одного тела. Это объясняется особенностью воды на месте аварии.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на LADbible.

Смотрите также Если бы "Титаник" отправился в рейс сейчас: сколько бы пришлось заплатить за билеты сегодня

Куда исчезли тела пассажиров "Титаника"?

Хотя в результате столкновения "Титаника" с айсбергом погибло около 1 500 человек, на дне Аналитического океана не обнаружили никаких человеческих останков.

"Это подтверждает режиссер фильма "Титаник" и энтузиаст глубоководных экспедиций Джеймс Кэмерон, который много раз посещал место аварии", – говорится в материале.

В комментарии New York Times в 2012 году Кэмерон рассказал, что не видел никаких человеческих останков.

"Мы находили одежду, обувь – это дает основания считать, что когда-то там были тела. Но ни одного скелета мы не обнаружили", – отметил он.

Обломки "Титаника" на дне Аналитического океана / Фото Magellan

Научное объяснение этому явлению предоставил ученый Роберт Баллард. По его словам, вода на таких глубинах не содержит достаточного количества карбоната кальция – основного компонента костей.

На глубине около 3000 футов (примерно 900 метров, - 24 Канал) вы проходите так называемую глубину компенсации карбоната кальция – это ключ к разгадке... Когда морские организмы съедают тело, кости, оставшиеся, постепенно растворяются в морской воде,

– объяснил Баллард.

Поэтому человеческие скелеты на дне океана действительно были, но их мягкие ткани разложились, а кости со временем растворились.

Что касается тех, кто не погиб на борту, а замерз в воде в спасательных жилетах, их могло отнести течение или шторм. Их останки впоследствии тоже разрушились.