Почему Рождество было запрещенным праздником в СССР: настоящий мотив Кремля

В СССР Рождество запретили не случайно. Для коммунистической власти оно было пережитком буржуазного прошлого.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Mises Institute.

Почему в СССР боролись с Рождеством?

После прихода коммунистов к власти в России традиционный церковный календарь праздников был ликвидирован.

Однако наибольшее сопротивление советской антирелигиозной политике оказывало именно Рождество. Это подтверждает тот факт, что его не просто запретили, а фактически трансформировали, создав светский праздник с подобными символами и обрядами.

Сначала советская власть пыталась вытеснить Рождество новым идеологическим праздником, связанным с комсомольским движением, однако эта инициатива не прижилась. Уже к 1928 году Рождество было окончательно запрещено, а 25 декабря превратилось в обычный рабочий день.

Советская власть пыталась запретить Рождество / Фото Shutterstock

Впоследствии, в 1935 году, в период между Голодомором и Большим террором, Иосиф Сталин принял решение вернуть детям праздничную елку. В то же время ее лишили религиозного содержания, связав не с Рождеством, а с празднованием Нового года, который как символ будущего отвечал советской идеологии.

Вместе с этим был восстановлен образ Деда Мороза, к которому присоединили Снегурочку как его помощницу. Вместо синей семиконечной звезды, украшавшей елки в имперский период, на верхушке появилась красная пятиконечная звезда.

Как отмечалось в отчете Конгресса 1965 года, борьба с христианством, которое считалось пережитком буржуазного прошлого, рассматривалась как один из ключевых элементов формирования "коммунистического человека".

Когда будут праздновать Рождество в 2025 году?

Как сообщает Православная Церковь Украины, с 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, в связи с чем изменились даты многих церковных праздников.

Эти изменения касаются и Рождества Христова. Начиная с 2023 года украинцы отмечают его 25 декабря – одновременно с большинством христиан в мире. Заметим, что в 2025 году Рождество приходится на четверг.

Как зумеры празднуют Рождество?