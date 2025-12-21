Почему Рождество было запрещенным праздником в СССР: настоящий мотив Кремля
- В СССР Рождество было запрещено, а власти пытались создать светский праздник с подобными символами.
- В 1935 году Сталин решил вернуть праздничную елку детям, связав ее с Новым годом, что соответствовало советской идеологии, а борьба с религиозными праздниками была частью формирования "коммунистического человека".
В СССР Рождество запретили не случайно. Для коммунистической власти оно было пережитком буржуазного прошлого.
Почему в СССР боролись с Рождеством?
После прихода коммунистов к власти в России традиционный церковный календарь праздников был ликвидирован.
Однако наибольшее сопротивление советской антирелигиозной политике оказывало именно Рождество. Это подтверждает тот факт, что его не просто запретили, а фактически трансформировали, создав светский праздник с подобными символами и обрядами.
Сначала советская власть пыталась вытеснить Рождество новым идеологическим праздником, связанным с комсомольским движением, однако эта инициатива не прижилась. Уже к 1928 году Рождество было окончательно запрещено, а 25 декабря превратилось в обычный рабочий день.
Впоследствии, в 1935 году, в период между Голодомором и Большим террором, Иосиф Сталин принял решение вернуть детям праздничную елку. В то же время ее лишили религиозного содержания, связав не с Рождеством, а с празднованием Нового года, который как символ будущего отвечал советской идеологии.
Вместе с этим был восстановлен образ Деда Мороза, к которому присоединили Снегурочку как его помощницу. Вместо синей семиконечной звезды, украшавшей елки в имперский период, на верхушке появилась красная пятиконечная звезда.
Как отмечалось в отчете Конгресса 1965 года, борьба с христианством, которое считалось пережитком буржуазного прошлого, рассматривалась как один из ключевых элементов формирования "коммунистического человека".
Когда будут праздновать Рождество в 2025 году?
Как сообщает Православная Церковь Украины, с 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, в связи с чем изменились даты многих церковных праздников.
Эти изменения касаются и Рождества Христова. Начиная с 2023 года украинцы отмечают его 25 декабря – одновременно с большинством христиан в мире. Заметим, что в 2025 году Рождество приходится на четверг.
Как зумеры празднуют Рождество?
Поколение зумеров не отказывается от рождественских традиций, однако воспринимает праздник по-своему. Они и в дальнейшем собираются с семьей, готовят традиционные блюда и колядуют, но одновременно придают большое значение созданию атмосферных фото для соцсетей.
Кроме этого, зумеры обмениваются подарками онлайн и офлайн, смотрят рождественские фильмы и устраивают вечеринки с друзьями, добавляя к празднованию современные элементы. Так они сохраняют традиционный дух Рождества, но адаптируют его к собственному ритму жизни.
Зумеры интегрируют современные технологии в традиционные празднования, формируя собственный подход к празднику, отличный от того, как это делали прошлые поколения.