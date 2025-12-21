Повідомляє 24 Канал з посиланням на Mises Institute.

Чому в СРСР боролися з Різдвом?

Після приходу комуністів до влади в Росії традиційний церковний календар свят було ліквідовано.

Однак найбільший опір радянській антирелігійній політиці чинило саме Різдво. Це підтверджує той факт, що його не просто заборонили, а фактично трансформували, створивши світське свято з подібними символами та обрядами.

Спершу радянська влада намагалася витіснити Різдво новим ідеологічним святом, пов'язаним із комсомольським рухом, однак ця ініціатива не прижилася. Уже до 1928 року Різдво було остаточно заборонене, а 25 грудня перетворилося на звичайний робочий день.

Радянська влада намагалася заборонити Різдво / Фото Shutterstock

Згодом, у 1935 році, в період між Голодомором і Великим терором, Йосип Сталін ухвалив рішення повернути дітям святкову ялинку. Водночас її позбавили релігійного змісту, пов'язавши не з Різдвом, а зі святкуванням Нового року, який як символ майбутнього відповідав радянській ідеології.

Разом із цим було відновлено образ Діда Мороза, до якого долучили Снігуроньку як його помічницю. Замість синьої семикінечної зірки, що прикрашала ялинки в імперський період, на верхівці з'явилася червона п'ятикутна зірка.

Як зазначалося у звіті Конгресу 1965 року, боротьба з християнством, яке вважалося пережитком буржуазного минулого, розглядалася як один із ключових елементів формування "комуністичної людини".

Коли святкуватимуть Різдво у 2025 році?

Як повідомляє Православна Церква України, з 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, у зв'язку з чим змінилися дати багатьох церковних свят.

Ці зміни стосуються й Різдва Христового. Починаючи з 2023 року українці відзначають його 25 грудня – одночасно з більшістю християн у світі. Зауважимо, що у 2025 році Різдво припадає на четвер.

