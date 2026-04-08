Этот вопрос "валит" кандидатов на собеседовании чаще всего: как стоит говорить о предыдущей работе
- Кандидатам на собеседованиях стоит избегать критики предыдущего места работы, вместо этого акцентировать на собственном развитии и новых возможностях.
- Во время собеседований с использованием ИИ важно быть искренним, четко высказываться и не бояться ошибок, поскольку ИИ больше ценит логику и подход.
В зарубежных компаниях вопросы о предыдущей работе могут стать решающими для кандидата. Поэтому перед тем, как что-то рассказывать о прежнем месте работы, стоит хорошо подумать. Поэтому лучше избегать критики, зато объяснить причины изменений в рабочие через развитие и новые возможности.
Пользовательница Threads с ником okaywaynt, которая работает HR-менеджером в Microsoft, поделилась советами относительно того, как корректно говорить о предыдущем месте работы во время собеседования.
Что стоит говорить во время собеседования?
По словам девушки, вопрос вроде "почему вы покинули предыдущую компанию?" в иностранных компаниях часто воспринимается как своеобразный тест на токсичность кандидата. И если ответ сводится к критике вроде "там был трэш и микроменеджмент", то это сразу будет означать испорченное впечатление.
Дело в том, что работодатели обращают внимание на то, как кандидат объясняет причины изменений, а не на эмоциональные оценки бывшего места работы.
Среди примеров удачного ответа она приводит такие варианты:
- Первый – объяснить, что в компании изменился курс: "У нас изменилась стратегия, фокус сместился на поддержку старого продукта, а мне интереснее развивать новый. Мы честно проговорили это с менеджером, и я решил искать роль, где смогу больше влиять на архитектуру и развитие возможностей".
- Второй – рассказать о смене обязанностей: "Компанию несколько раз реструктуризировали, команда сократилась, и моя зона ответственности сузилась до чисто поддержки. Я хочу двигаться в сторону большего результата и работы с международным продуктом, поэтому логично смотрю в сторону зарубежной компании, где есть масштаб и четкие вызовы для моего уровня".
Как отвечать на вопрос о бывшей компании, где когда-то работал / Скриншот 24 Канала
Как можно пройти собеседование с помощью ИИ?
Многие компании в мире уже используют во время рекрутинга инструменты искусственного интеллекта. Поэтому в издании The Times of India рассказывают, что в таких ситуациях следует придерживаться ключевых советов, среди которых умение быть максимально искренним, говорить четко, не бояться ошибиться и показывать логику в разговоре, а не идеальную картину.
- Искренность
Речь идет о том, что не стоит подстраиваться под ожидания, ведь алгоритмы ИИ лучше воспринимают честность, чем заученные формулировки.
- Управлять разговором
ИИ формирует следующие вопросы во время интервью на основе предыдущих ответов, а потому кандидат может направлять разговор на свою сильную сторону.
- Четкий и структурированный разговор
Важно доносить свое мнение, смотреть в камеру, приводить реальный опыт и тому подобное. Это помогает системе оценить ответы корректно.
- Логика, а не идеальный ход
ИИ лучше оценивает мышление и подход, чем сложность или объем.
- Не бояться ошибок
ИИ-собеседования часто предусматривают возможность повторных попыток или тренировок, поэтому их следует использовать как инструмент обучения, а не финальный приговор.
Какие необычные задания могут дать на собеседованиях?
Украина проходила собеседование в Google, которое длилось несколько месяцев и состояло из нескольких этапов. Сначала разговор с HR, а затем серия интервью с командой. Кроме того, это также презентация портфолио и выполнение технических задач.
Впрочем последнее интервью кандидатки проходило с членом комиссии, который проверял мышление. Задача на этом этапе заключалась в том, чтобы спроектировать банкомат для детей, но с акцентом на интерфейс и функциональность.
Как рассказывают на платформе Quora, ранее в Google также могли на собеседовании давать задания в виде головоломок. Они помогали оценить реакцию кандидата под давлением и логику мышления. Сейчас такие методы уже не применяются.