Пользовательница Threads с ником okaywaynt, которая работает HR-менеджером в Microsoft, поделилась советами относительно того, как корректно говорить о предыдущем месте работы во время собеседования.

Что стоит говорить во время собеседования?

По словам девушки, вопрос вроде "почему вы покинули предыдущую компанию?" в иностранных компаниях часто воспринимается как своеобразный тест на токсичность кандидата. И если ответ сводится к критике вроде "там был трэш и микроменеджмент", то это сразу будет означать испорченное впечатление.

Дело в том, что работодатели обращают внимание на то, как кандидат объясняет причины изменений, а не на то, как кандидат объясняет причины изменений, а не на эмоциональные оценки бывшего места работы.

Среди примеров удачного ответа она приводит такие варианты:

– объяснить, что в компании изменился курс: "У нас изменилась стратегия, фокус сместился на поддержку старого продукта, а мне интереснее развивать новый. Мы честно проговорили это с менеджером, и я решил искать роль, где смогу больше влиять на архитектуру и развитие возможностей". Второй – рассказать о смене обязанностей: "Компанию несколько раз реструктуризировали, команда сократилась, и моя зона ответственности сузилась до чисто поддержки. Я хочу двигаться в сторону большего результата и работы с международным продуктом, поэтому логично смотрю в сторону зарубежной компании, где есть масштаб и четкие вызовы для моего уровня".



Как отвечать на вопрос о бывшей компании, где когда-то работал

Как можно пройти собеседование с помощью ИИ?

Многие компании в мире уже используют во время рекрутинга инструменты искусственного интеллекта. Поэтому в издании The Times of India рассказывают, что в таких ситуациях следует придерживаться ключевых советов, среди которых умение быть максимально искренним, говорить четко, не бояться ошибиться и показывать логику в разговоре, а не идеальную картину.

Искренность

Речь идет о том, что не стоит подстраиваться под ожидания, ведь алгоритмы ИИ лучше воспринимают честность, чем заученные формулировки.

Управлять разговором

ИИ формирует следующие вопросы во время интервью на основе предыдущих ответов, а потому кандидат может направлять разговор на свою сильную сторону.

Четкий и структурированный разговор

Важно доносить свое мнение, смотреть в камеру, приводить реальный опыт и тому подобное. Это помогает системе оценить ответы корректно.

Логика, а не идеальный ход

ИИ лучше оценивает мышление и подход, чем сложность или объем.

Не бояться ошибок

ИИ-собеседования часто предусматривают возможность повторных попыток или тренировок, поэтому их следует использовать как инструмент обучения, а не финальный приговор.

