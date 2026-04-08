Користувачка Threads із ніком okaywaynt, яка працює HR-менеджером у Microsoft, поділилася порадами щодо того, як коректно говорити про попереднє місце роботи під час співбесіди.
Що варто говорити під час співбесіди?
За словами дівчини, питання на кшталт "чому ви залишили попередню компанію?" в іноземних компаніях часто сприймається як своєрідний тест на токсичність кандидата. І якщо відповідь зводиться до критики на кшталт "там був треш і мікроменеджмент", то це одразу означатиме зіпсоване враження.
Натомість роботодавці звертають увагу на те, як кандидат пояснює причини змін, а не на емоційні оцінки колишнього місця роботи.
Серед прикладів вдалої відповіді вона наводить такі варіанти:
- Перший – пояснити, що в компанії змінився курс: "У нас змінилась стратегія, фокус змістився на підтримку старого продукту, а мені цікавіше розвивати новий. Ми чесно проговорили це з менеджером, і я вирішив шукати роль, де зможу більше впливати на архітектуру й розвиток можливостей".
- Другий – розповісти про зміну обов'язків: "Компанію кілька разів реструктуризували, команда скоротилась, і моя зона відповідальності звузилась до чисто підтримки. Я хочу рухатись у бік більшого результату й роботи з міжнародним продуктом, тому логічно дивлюсь у бік закордонної компанії, де є масштаб і чіткіші виклики для мого рівня".
Як відповідати на питання про колишню компанію, де колись працював / Cкриншот 24 Каналу
Як можна пройти співбесіда за допомогою ШІ?
Чимало компаній у світі вже використовують під час рекрутингу інструменти штучного інтелекту. Відтак у виданні The Times of India розповідають, що у таких ситуаціях варто дотримуватися ключових порад, серед яких вміння бути максимально щирим, говорити чітко, не боятися помилитися та показувати логіку в розмові, а не ідеальну картину.
- Щирість
Йдеться про те, що не варто підлаштовуватися під очікування, адже алгоритми ШІ краще сприймають чесність, ніж завчені формулювання.
- Керувати розмовою
ШІ формує наступні запитання під час інтерв'ю на основі попередніх відповідей, а тому кандидат може спрямовувати розмову на свою сильну сторону.
- Чітка та структурищована розмова
Важливо доносити свою думку, дивитися в камеру, наводити реальний досвід тощо. Це допомагає системі оцінити відповіді коректно.
- Логіка, а не ідеальний хід
ШІ краще оцінює мислення та підхід, аніж складність чи обсяг.
- Не боятися помилок
ШІ-співбесіди часто передбачають можливість повторних спроб або тренувань, тому їх варто використовувати як інструмент навчання, а не фінальний вирок.
Які незвичні завдання можуть дати на співбесідах?
Україна проходила співбесіду в Google, яка тривала декілька місяців й складалася з декількох етапів. Спочатку розмова з HR, а потім серія інтерв'ю з командою. Крім того, це також презентація портфоліо та виконання технічних завдань.
Втім останнє інтерв'ю кандидатки проходило з членом комісії, який перевіряв мислення. Завдання на цьому етапі полягало в тому, щоб спроєктувати банкомат для дітей, але з акцентом на інтерфейс та функціональність.
Як розповідають на платформі Quora, раніше в Google також могли на співбесіді давати завдання у вигляді головоломок. Вони допомагали оцінити реакцію кандидата під тиском та логіку мислення. Наразі такі методи вже не застосовуються.