В темноте и метелях: экстремал без сна и палатки прошел 60 километров по Черногорскому хребту
Путешественник из Ужгорода Иштван Цап совершил экстремальный поход по заснеженным украинским Карпатам. Он самостоятельно прошел 60 километров по Черногорскому хребту.
Ужгородец решил преодолеть расстояние без палатки и термоодеяла, пишет 24 Канал со ссылкой на varosh. Что больше, Иштван Цап даже отказался от сна.
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На Говерлу поднимался в темноте
Он осознанно шел без палатки и термоодеяла, ведь запланировал пройти всю Черногору за один "подход" – без ночевки и остановок.
Свой поход он начал 2 марта в 23:00 с Лугов, а на следующее утро около 8:00 был на Поп Иване Черногорском. Оттуда Иштван целый день шел по хребту и встретил закат на Брескуле возле самой высокой вершины Украины Говерлы. Говерлу мужчина покорял ночью при безумном ветре.
А уже на королеву Карпат – Говерлу пришлось подниматься в полной темноте, бешеном ветре и сильной метели, практически вслепую. Поднялся на нее где-то в 23:00 и оттуда уже надо было еще ориентировочно 20 километров идти, чтобы через Козьмещик добраться до Ясинова. Пришел где-то в 5 утра,
– рассказал Иштван Цап.
Рассвет под горой Поп Иван / Фото Иштвана Цапа
Как погода усложнила задачу экстремалу
Мужчина объяснил, что решил не останавливаться с палаткой, поскольку мог передумать продолжать задуманное. Во время похода выпал снег, что только усложнило задачу.
Надо было в снегоступах протаптывать тропу – сложность и энергозатратность похода умножается в разы. Вечером ветер усиливается, поднимается метель, и ты идешь "слепой" буквально в облаке ..,
– отметил ужгородец.
К вечеру, когда Иштван вышел по хребту к горе Туркул (1933 метров) над озером Несамовитое, он должен был принять важное решение, как двигаться дальше.
"Брат" и "сестра": Петрос и Говерла / Фото Иштвана Цапа
"По хребту нельзя – там один сплошной ледяной карниз, траверсом тоже не подходит – слишком крутые склоны. Пришлось спускаться с хребта к озеру, а потом снова в самом узком месте подниматься на хребет под горой Данциж (1855 метров)", – сказал он.
Как рассказал Иштван, решение он принимал долгих 20 минут.
"Поэтому, отрезок, который летом занимает 15 – 20 минут, теперь занял у меня 1,5 часа", – добавил мужчина.
Иштван говорит, что его поход в Карпаты – это безумная история, но отметил, что неподготовленным людям ни в коем случае к ней не надо прибегать.