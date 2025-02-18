Andreas Moskin представил коллекцию функциональной одежды: моделями стали ветераны

Украинские военные стали примером для всего мира, они даже после тяжелых ранений пытаются вернуться к привычной жизни. В частности, некоторые из них стали моделями показа Andreas Moskin.

На Ukrainian Fashion Week бренд Andreas Moskin представил уникальную коллекцию функциональной одежды для людей с ампутациями. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Эта коллекция очень важна

Моделями стали украинские ветераны, которые потеряли конечности на войне. Они не только демонстрировали наряды на подиуме, но и принимали непосредственное участие в процессе его разработки, консультируя дизайнеров по удобству и адаптивности одежды для людей с протезами.

Коллекция включает продуманные детали, которые облегчают повседневную жизнь людей с ампутациями. Например, штаны имеют специальные вырезы для комфортного переодевания, а рукава крепятся на скрытых застежках, что позволяет легко снимать или менять их. На внутренних боковых швах штанов также расположены застежки, которые помогают быстро адаптировать одежду под протез.

Ветеран Дмитрий, который после ранения начал профессионально заниматься плаванием и стал моделью, отметил, что эта коллекция является важным шагом к инклюзивности.

В обычной одежде не всегда удобно, особенно людям с высокой ампутацией. Но эта коллекция учитывает все потребности. Дизайнеры сделали большой прорыв,

– сказал он.

Главной целью бренда было создание не только стильной, но и действительно функциональной одежды, которая поможет людям с ампутациями чувствовать себя комфортно и уверенно в повседневной жизни.

Как выглядит эта одежда / Фото Andreas Moskin