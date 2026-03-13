Когда совещание затянулось: забавные кадры политиков, которых подловили за дремотой
- Ежегодно во вторую пятницу марта в мире отмечают Международный день сна – дату, призванную напомнить о важности полноценного отдыха для здоровья и хорошего самочувствия.
- По случаю этого дня мы подготовили забавную фотоподборку моментов, когда известные политики не смогли удержаться от дремоты прямо во время публичных мероприятий, заседаний или официальных событий.
Ежегодно во вторую пятницу марта в мире отмечают Международный день сна. В этом году праздник пришелся на 13 марта. Мы собрали забавную подборку фото, где политики попали в объективы камер, когда случайно заснули.
Международный день сна отмечается ежегодно во вторую пятницу марта, чтобы напомнить всем о пользе от полноценного отдыха. На этот раз он выпал на 13 марта, и мы решили не просто отметить праздник, а сделать его немного веселее.
Мы подготовили для вас подборку самых забавных случаев, когда известные политики были "застуканы" дремлющими на публике. Даже на важнейших заседаниях иногда трудно удержаться от короткого "отдыха". Готовьтесь смеяться и удивиться, ведь политический сон тоже бывает очень забавным.
Смотрите также Хватит листать ленту: украинцы показали, как интересно проводят время без телефона
Забавные моменты, когда политики дремали на публике
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун "отдыхает" во время ООН / фото CNN
Президент Дональд Трамп появляется на мероприятии по снижению цен на лекарства в Овальном кабинете в Белом доме 6 ноября 2025 года / фото CNN
Трамп принял участие во встрече, где было объявлено, что цены на популярные лекарства для похудения будут снижены, и в некоторые моменты его глаза были закрыты / фото Vijesti
Джейкоб Риз-Могг, казалось, заснул в Палате общин во время дебатов по предложению сэра Оливера Летвина / фото Daily Mail
Президент Байден, кажется, заснул на встрече в Анголе /фото с ютуб-канала Times News
Источники: People, ABC News, CNN, The New York Times, Vijesti, Daily Mail, Times News, BBC.
Какие еще интересные новинки стоит прочитать?
Мы недавно рассказывали, что такое "тяжелый люкс". "Тяжелый люкс" означает ценности, полученные тяжелым трудом, не только материальные, как успехи или навыки. В статье мы также рассказали, какой был "тяжелый люкс" в детстве миллениалов.
Или же, знали ли вы, что такое "прайм-эра"? Это период жизни, когда человек чувствует себя максимально хорошо, продуктивно и уверенно, хотя для каждого это может иметь разное значение.
Часті питання
Что такое Международный день сна и когда он отмечается?
Международный день сна отмечается ежегодно во вторую пятницу марта, чтобы напомнить всем о пользе от полноценного отдыха.
Какая тема была выбрана для празднования Международного дня сна в этом году?
В этом году было решено сделать празднование Международного дня сна немного веселее –подготовлена подборка самых забавных случаев, когда известные политики были 'застуканы' дремлющими на публике.
Почему статья подчеркивает забавные моменты с политиками, дремлющими на публике?
Статья подчеркивает эти моменты, чтобы показать, что даже на самых важных заседаниях иногда трудно удержаться от короткого 'отдыха', и что политический сон тоже может быть очень забавным.