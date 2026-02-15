Поляк назвал самый большой ужас при изучении украинского языка: это пугает многих

Изучение нового языка всегда связано с неожиданными трудностями. То, что для носителей звучит естественно и не вызывает никаких вопросов, для иностранцев может стать настоящим испытанием.

Речь идет не только о лексике или грамматике, но и о мелких нюансах языка, говорится в тиктоке поляка, изучающего украинский язык Пьотра Водковского.

Что больше всего пугает поляков в изучении нашего языка?

Украинский язык для поляков кажется близким и понятным. Подобные слова и конструкции создают иллюзию легкости. Однако на первых этапах изучения многие сталкиваются с преградой, которая способна усложнить процесс.

Поляв рассказал, что самым большим ужасом поляков, которые берутся изучать украинский есть ударения. По его словам, в польском языке ударение почти всегда падает на предпоследний слог, кроме немногочисленных исключений. И это независимо от склонения.

В украинском языке ударение не имеет четких правил. Петр отмечает, что изучая каждое новое слово, надо сразу его запоминать с ударением. Однако сложность здесь не заканчивается, потому что в результате склонения ударение меняется.

Иногда ударение просто закреплено. Иногда меняется во множественном числе, а иногда прыгает по слогам,

– добавил поляк.

И в комментариях украинцы поддержали поляка и признали, что сами часто путаются с ударениями в родном языке.

"Задания на ударение в нмт являются проблемными даже для носителей украинского языка с высокой языковой компетенцией", – говорится в одном из комментариев. Однако пользователи похвалили Петра за его хороший разговор и старания по изучению украинского языка.

Поляк рассказал о сложности ударений: смотрите видео

Какие 2 украинских слова невозможно перевести на другой язык?

Слова "кум" и "кума" в украинской культуре означают духовных родителей ребенка и близких людей для его родителей, и не имеют эквивалентов в других языках. Об этом рассказал эксперт по ораторскому искусству Павел Мацьопа в своем инстаграме. В разных регионах Украины, таких как Буковина и Закарпатье, крестных родителей называют "нанашками", что происходит из румынского языка.

