Подземная река Львова: как Полтва из гордости города превратилась в канализацию

Сегодня туристы во Львове прогуливаются по проспекту Свободы, любуются красотой Оперного театра и даже не подозревают, что прямо под их ногами течет река Полтва. Она могла стать гордостью города, однако ее скрыли под бетоном.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео блогера под ником "Львовянка" в TikTok.

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Почему Полтву спрятали под плитами

Удивительно, но Полтва когда-то была судоходной – лодки могли доходить по ней до Львова аж от Балтийского моря.

Также Полтва была полноводной. Она неоднократно выходила из берегов и вызывала затопление в пригороде. В 1770-х годах вода из реки затопила подземелья церкви, где были похоронены известные личности. Из-за разложения тел существовала угроза эпидемии.

Вид проспекта Свободы в первой половине 19 века / Литография К.Ауэра

Последнее крупное подтопление Полтвы зафиксировано в 1872 году – тогда вода снесла домашних животных, в частности свиней, кошек и собак.

В конце 19 века городские власти пришли к выводу, что река создает больше проблем, чем пользы. Основным аргументом был неприятный запах, усиленный тем, что в Полтву начали сливать городскую канализацию.

Во время застекления реки было обнаружено много костей людей, погибших во время осад Львова. Также когда-то посреди реки был остров. Сейчас на этом месте расположена площадь Мицкевича.

Застекление Полтвы на площади Мицкевича / Фото Центра городской истории

В конце концов реку просто накрыли бетонными плитами, превратив ее в канализацию.

К слову, ранее мы рассказывали о том, что в древности Киев имел еще одно название. Его происхождение до сих пор остается загадкой для историков.