Бенедикт Камбербэтч не только известный актер, получивший известность благодаря сериалу "Шерлок", но и командор ордена Британской империи. Но имперские связи в его семье появились задолго до красных дорожек и кинопремий.

Еще и XIX веке прапрадед представлял интересы Британской империи в украинском Бердянске, где тогда действовало полноценное британское консульство, рассказал Миша Кацурин в своем Threads.

Как прапрадед Камбербэтча связан с Украиной?

Украинский ресторатор рассказал, что прапрадед известного актера был консулом в Бердянске в 1858 году.

Бердянск был настолько крутым, что в нем было Британское консульство, а также "John E. Greaves and Co" – один из крупнейших европейских заводов по производству сельскохозяйственных машин,

– добавил Миша Кацурин.

Роберт Уильям Камбербэтч (прапрадед) действительно был вице-консулом в городе Бердянск Запорожской области, а его сын – Генри Арнольд Камбербэтч был дипломатом.

Как Камбербэтч поддержал Украину?

Актер публично поддержал Украину, подняв украинский флаг на церемонии вручения премии Cinema Vanguard во время международного кинофестиваля в Санта-Барбаре. Он часто вспоминал Украину, выступая на различных мероприятиях и выражал поддержку украинцам во время важных событий в мире кино.

В 2022 году Бенедикт присоединился к британской инициативе Homes for Ukraine и готовился принять в своем доме украинскую семью, которая бежала от войны. Актер помогал им адаптироваться и частично финансово поддерживал других украинских семей по поиску жилья через благотворительную организацию.

Какой фильм с Камбербэтчем стоит посмотреть?

13 ноября вышла эмоциональная драма "Черные перья" с Бенедиктом Камбербэтчем, которая уже стала открытием года для критиков и зрителей. Фильм рассказывает историю художника комиксов, который после смерти жены пытается справиться с горем и воспитать двух сыновей.

Screen International пишет об игре двукратного номинанта на Оскар так: "Блестяще. Чрезвычайно хорошо сыграно. Игра Камбербэтча в полную силу – лучшая за последние годы". В "Черных перьях" Камбербэтч не демонстрирует блеск интеллекта или харизму – он показывает человека, разрушенного болью, но способного любить. Это тонкая, деликатная работа, где эмоции проживаются.

"Черные перья": смотрите онлайн трейлер фильма

