Кем прапрадед Бенедикта Камбербэтча работал в Бердянске: неожиданная деталь
- Прапрадед Бенедикта Камбербэтча, Роберт Уильям Камбербэтч, был вице-консулом в Бердянске в 1858 году, представляя интересы Британской империи.
- Бенедикт Камбербэтч поддержал Украину, присоединившись к инициативе Homes for Ukraine в 2022 году, и готовился принять в своем доме украинскую семью, бежавшую от войны.
Бенедикт Камбербэтч не только известный актер, получивший известность благодаря сериалу "Шерлок", но и командор ордена Британской империи. Но имперские связи в его семье появились задолго до красных дорожек и кинопремий.
Еще и XIX веке прапрадед представлял интересы Британской империи в украинском Бердянске, где тогда действовало полноценное британское консульство, рассказал Миша Кацурин в своем Threads.
Как прапрадед Камбербэтча связан с Украиной?
Украинский ресторатор рассказал, что прапрадед известного актера был консулом в Бердянске в 1858 году.
Бердянск был настолько крутым, что в нем было Британское консульство, а также "John E. Greaves and Co" – один из крупнейших европейских заводов по производству сельскохозяйственных машин,
– добавил Миша Кацурин.
Роберт Уильям Камбербэтч (прапрадед) действительно был вице-консулом в городе Бердянск Запорожской области, а его сын – Генри Арнольд Камбербэтч был дипломатом.
Как Камбербэтч поддержал Украину?
Актер публично поддержал Украину, подняв украинский флаг на церемонии вручения премии Cinema Vanguard во время международного кинофестиваля в Санта-Барбаре. Он часто вспоминал Украину, выступая на различных мероприятиях и выражал поддержку украинцам во время важных событий в мире кино.
В 2022 году Бенедикт присоединился к британской инициативе Homes for Ukraine и готовился принять в своем доме украинскую семью, которая бежала от войны. Актер помогал им адаптироваться и частично финансово поддерживал других украинских семей по поиску жилья через благотворительную организацию.
Какой фильм с Камбербэтчем стоит посмотреть?
13 ноября вышла эмоциональная драма "Черные перья" с Бенедиктом Камбербэтчем, которая уже стала открытием года для критиков и зрителей. Фильм рассказывает историю художника комиксов, который после смерти жены пытается справиться с горем и воспитать двух сыновей.
Screen International пишет об игре двукратного номинанта на Оскар так: "Блестяще. Чрезвычайно хорошо сыграно. Игра Камбербэтча в полную силу – лучшая за последние годы". В "Черных перьях" Камбербэтч не демонстрирует блеск интеллекта или харизму – он показывает человека, разрушенного болью, но способного любить. Это тонкая, деликатная работа, где эмоции проживаются.
"Черные перья": смотрите онлайн трейлер фильма
