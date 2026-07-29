Люди-будильники и "живые компьютеры": 5 необычных профессий, которых больше не существует

Многие профессии, привычные еще сто или двести лет назад, исчезли из-за развития технологий, автоматизации и изменения условий труда. Некоторые из них нынче могут показаться странными, хотя в свое время являлись необходимой частью повседневной жизни.

В частности, сегодня сложно представить, что когда-то существовали люди, каждое утро будившие своих клиентов, вручную соединяли телефонные звонки или целыми днями читали книги работникам фабрик. 24 Канал собрал профессии прошлого, которые когда-то были распространены, но сегодня уже не встречаются.

Мальчики-сортировщики

На американских угольных обогатительных фабриках для отделения примесей от угля работали мальчики от 8 до 12 лет. Их труд был очень тяжелым, а несмотря на критику со стороны общественности законы о детском труде долго игнорировались.

Мальчики-сортировщики / Архивное фото

Ситуация начала меняться только в начале 1920-х годов, когда контроль за соблюдением законодательства ужесточились, а технологии сортировки угля усовершенствовали.

Люди-будильники

До того, как механические будильники стали доступны и надежны, в Великобритании, Ирландии, Нидерландах и других странах существовала профессия "будильника".

Такие работники будили своих клиентов, чтобы те не проспали работу. Для этого они стучали в дверь дубинкой или короткой палкой. Если человек жил на верхних этажах, использовали длинную бамбуковую шест, которой стучали в окна.

За свои услуги будильники обычно получали несколько пенсов в неделю. Профессия начала исчезать в 1940-е и 1950-е годы, хотя в отдельных промышленных районах Англии просуществовала до начала 1970-х.

Лекторы на фабриках

В XIX веке на некоторых фабриках работали так называемые лекторы. Их задачей было читать вслух новости, художественные произведения и другие тексты.

Лектор на фабрике / Архивное фото

Такая практика впервые появилась в 1860-х годах на сигарных фабриках Кубы. Лекторы помогали разнообразить монотонный труд рабочих, а также делая рабочую среду более интересной и интеллектуально стимулирующей.

"Человеческие вычислители"

До появления современных компьютеров сложные математические расчеты выполняли люди, которых называли "человеческими вычислителями".

Один из первых известных примеров такой работы датируется 1757 годом. Тогда французский математик Алексис-Клод Клер собрал команду для прогнозирования появления кометы Галлея.

Во время Первой и Второй мировых войн "человеческие вычислители" производили важные расчеты для баллистики, криптографии и других сфер. Окончательно их заменили машины только в 1970-х годах.

Операторы телефонных станций

После распространения телефонной связи возникла профессия оператора телефонной станции. Такие работники вручную соединяли абонентов с телефонными линиями.

Операторы телефонных станций / Архивное фото

Сначала эту работу выполняли подростки-ребята, однако впоследствии их стали заменять женщинами. Первой женщиной-оператором телефонной станции считают Эмму Натт, которая начала работу в 1878 году. За 54-часовую рабочую неделю она получала 10 долларов в месяц.

Впоследствии операторы постепенно заменили автоматизированные системы, которые сначала обеспечили прямой набор номеров в пределах местной сети, а позже - междугородние и международные звонки.