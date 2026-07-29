Зокрема, сьогодні складно уявити, що колись існували люди, які щоранку будили своїх клієнтів, вручну з'єднували телефонні дзвінки або цілими днями читали книжки працівникам фабрик. 24 Канал зібрав професії минулого, які колись були поширеними, але сьогодні вже не зустрічаються.

Хлопчики-сортувальники

На американських вугільних збагачувальних фабриках для відокремлення домішок від вугілля працювали хлопчики віком від 8 до 12 років. Їхня праця була надзвичайно важкою, а попри критику з боку громадськості закони про дитячу працю тривалий час ігнорувалися.

Хлопчики-сортувальники / Архівне фото

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Ситуація почала змінюватися лише на початку 1920-х років, коли контроль за дотриманням законодавства посилили, а технології сортування вугілля вдосконалили.

Люди-будильники

До того, як механічні будильники стали доступними й надійними, у Великій Британії, Ірландії, Нідерландах та інших країнах існувала професія "будильника".

Такі працівники будили своїх клієнтів, щоб ті не проспали роботу. Для цього вони стукали у двері кийком або короткою палицею. Якщо людина жила на верхніх поверхах, використовували довгу бамбукову жердину, якою стукали у вікна.

За свої послуги "будильники" зазвичай отримували кілька пенсів на тиждень. Професія почала зникати у 1940-х і 1950-х роках, хоча в окремих промислових районах Англії проіснувала до початку 1970-х.

Лектори на фабриках

У XIX столітті на деяких фабриках працювали так звані лектори. Їхнім завданням було читати вголос новини, художні твори та інші тексти.

Лектор на фабриці / Архіве фото

Така практика вперше з'явилася у 1860-х роках на сигарних фабриках Куби. Лектори допомагали урізноманітнити монотонну працю робітників, а також роблячи робоче середовище більш цікавим та інтелектуально стимулюючим.

"Людські обчислювачі"

До появи сучасних комп'ютерів складні математичні розрахунки виконували люди, яких називали "людськими обчислювачами".

Один із найперших відомих прикладів такої роботи датується 1757 роком. Тоді французький математик Алексіс-Клод Клеро зібрав команду для прогнозування появи комети Галлея.

Під час Першої та Другої світових воєн "людські обчислювачі" виконували важливі розрахунки для балістики, криптографії та інших сфер. Остаточно їх замінили машини лише у 1970-х роках.

Оператори телефонних станцій

Після поширення телефонного зв'язку з'явилася професія оператора телефонної станції. Такі працівники вручну з'єднували абонентів із потрібними телефонними лініями.

Оператори телефонних станцій / Архівне фото

Спочатку цю роботу виконували підлітки-хлопці, однак згодом їх почали замінювати жінками. Першою жінкою-операторкою телефонної станції вважають Емму Натт, яка розпочала роботу у 1878 році. За 54-годинний робочий тиждень вона отримувала 10 доларів на місяць.

Згодом операторів поступово замінили автоматизовані системи, які спочатку забезпечили прямий набір номерів у межах місцевої мережі, а пізніше - міжміські та міжнародні дзвінки.