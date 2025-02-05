Украинцы потратили на книги 44 миллиона гривен: в Дії рассказали о программе еКнига

В Украине все, кому в этом году исполнилось 18 лет, могут получить 908 гривен от государства. Потраченные средства, в частности, можно было потратить на книги.

За полтора месяца программа еКнига помогла направить на украинское издательское дело уже 44,1 миллиона гривен. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Что будет, если средства не использовать

Примерно половина участников программы уже потратили 908 гривен на книги с Дией. Если вы еще не определились с выбором, у вас есть три месяца с момента начисления средств на Дія.Карту. Если деньги останутся неиспользованными, они вернутся в Украинский институт книги.

Как подать заявку на еКнигу в Дія?

Войдите в приложение Дія.

Выберите еКнигу.

Откройте специальный счет.

Ожидайте средства и покупайте украинские книги для себя или близких.

Программа доступна всем, кому исполнилось 18 лет. Деньги можно потратить на печатные, электронные и аудиокниги на украинском языке. Это также прекрасная возможность приобрести книги на подарок.



Еще не все воспользовались программой / Фото Pexels

В рамках еКниги доступно более 100 тысяч книг, из которых почти 10 тысяч – электронные.