Сытно, быстро и без лишних усилий: рецепт необычной яичницы на завтрак

Необязательно тратить много времени или покупать дорогие продукты, чтобы приготовить сытный и вкусный завтрак. Достаточно нескольких простых ингредиентов и 10 минут на кухне.

Если обычная яичница вам уже надоела на завтрак, то вот обновленный вариант от диетолога Карины, который точно может заинтересовать и стать фаворитом среди всех блюд.

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Чем заменить обычную яичницу: простой и сытный завтрак за несколько минут

Сначала берем кабачок и натираем его на крупной терке. Выкладываем на разогретую сковороду и обжариваем несколько минут, пока он не станет мягче. Тем временем нарезаем помидор небольшими кусочками и также добавляем к кабачку. Далее берем два яйца (или больше, в зависимости от желаемого размера порции), разбиваем их в сковороду, все перемешиваем и солим по вкусу. По желанию можно добавить любимые специи.

Простой и сытный завтрак / инстаграм karina___healthy_food

Когда яичница готова, дополняем завтрак половиной авокадо, несколькими кусочками сыра и одним гренкой или кусочком поджаренного хлеба. В результате получается простой,, но очень вкусный и сытный завтрак.

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Его преимущество в том, что яйца являются источником белка,, авокадо содержит полезные жиры, овощи добавляют клетчатку и витамины,, а гренка обеспечивает организм энергией благодаря углеводам. Такой завтрак хорошо насыщает и помогает дольше не чувствовать голода.