Зритель видит лишь 6 минут: артистка цирка рассказала, сколько труда стоит за одним номером

Почти каждый хотя бы раз бывал в цирке и с восторгом наблюдал за яркими выступлениями артистов. Поскольку сам номер длится всего несколько минут, у многих создается впечатление, что это простая работа. Однако за каждым выходом на арену стоят часы тренировок, физической подготовки и упорного труда, которые зрители обычно не видят.

Цирковая артистка Анна поделилась в своем инстаграме рабочим графиком и рассказала, что за громкой фразой о "6 минутах работы в день" скрывается гораздо больше часов подготовки.

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Как на самом деле выглядит рабочий график артистки цирка?

По ее словам, утро обычно начинается со спортивного зала. Она выполняет около 45 минут кардиотренировки и еще примерно 30 минут силовых упражнений, хотя такие занятия проходят не каждый день. После этого артистка тратит около часа на сборы и подготовку, а затем несколько часов посвящает репетициям и отработке номеров.

Рабочий график артистки цирка / инстаграм an_stelmakh

Особое внимание она уделяет разминке, которая занимает еще около 20 – 30 минут перед выходом на сцену. Анна отмечает, что сам цирковой номер длится всего около шести минут, однако за этими минутами стоят часы физической подготовки, тренировок и восстановления.

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После выступления она снова возвращается к занятиям и дополнительным упражнениям. Артистка также обратила внимание, что ее день не ограничивается коротким выступлением, ведь большую часть времени занимает именно работа над собой.

Поэтому не стоит оценивать чужую работу только по тому, что видит зритель. Несколько минут выступления на сцене – это результат многочасовых тренировок, подготовки и физических нагрузок.