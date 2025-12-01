Как украинцы голосовали за Независимость 34 года назад: результаты исторического референдума 1 декабря
- На референдуме 1 декабря 1991 года 90,32% избирателей поддержали Акт провозглашения Независимости Украины, голосование состоялось во всех 24 областях, в Крыму, Киеве и Севастополе.
- Леонид Кравчук был избран первым президентом Украины, а международное признание государства началось с Польши и Канады.
После восстановления Независимости 24 августа 1991 года Верховная Рада назначила Всеукраинский референдум для закрепления провозглашенного Акта. В тот же день состоялись выборы первого президента Украины.
Тогда на референдум был вынесен только один вопрос – поддерживают ли украинцы Акт провозглашения Независимости Украины. Как голосовала страна – расскажет 24 Канал со ссылкой на BBC.
Как голосовали украинцы на референдуме?
Тогда по всей стране абсолютное большинство людей проголосовали за Акт провозглашения Независимости. Результат по всей стране – 90,32% избирателей или 28 804 071 гражданин. Голосование проходили во всех 24 областях, в Крыму, Киеве и Севастополе. И всюду украинцы проголосовали за Независимость.
Бюллетень для голосования 1 декабря 1991 года / Фото Wikipedia
Больше всего голосов "за" было в Ивано-Франковской и Тернопольской областях – более 98%. В то же время на Востоке также абсолютное большинство поддержало Независимость – более 83% избирателей и Донецкой и Луганской областях проголосовали "за".
Меньше всего голосов за Акт было в Крыму и Севастополе, однако все равно более 50%. В АР Крым – 54,19%, в Севастополе – 57,07%.
Как отмечает Украинский институт национальной памяти, в голосовании приняли участие 31 891 742 человека – 84,18% населения тогдашней Украины. Во всех областях более 80% избирателей поддержали отделение от СССР.
Также в тот же день Леонид Кравчук стал первым избранным президентом Украины. А со следующего дня началось международное признание нашего государства – первыми это сделали Польша и Канада.
Почему почти год существовали две Украины?
- Параллельно с УССР – оккупированной советским режимом Украины, – существовало также правительство Украинской Народной Республики в изгнании. После поражения освободительной борьбы в начале ХХ века украинское правительство эмигрировало и продолжало работать в изгнании.
- После восстановления Независимости Украины встал вопрос о целесообразности существования правительства в изгнании. Ведь фактически это означало существование "двух Украин".
- Накануне первой годовщины восстановления Независимости, 22 августа 1992 года, делегация эмиграционного правительства во главе с президентом УНР Николаем Плавьюком прибыла в Киев. Плавьюк передал свои полномочия Леониду Кравчуку. Таким образом Украина стала правопреемницей УНР.
- Интересно, что правительство Белорусской Народной Республики в изгнании так и не передало свои полномочия новой белорусской власти в 1991 году и существует до сих пор.